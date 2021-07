Predsednik okrožja Brooklyn, bivši policist in politik Eric Adams je najverjetnejši bodoči župan New Yorka. Tako kažejo skoraj dokončni izidi strankarskih volitev, ki so bile pred dobrima dvema tednoma in jih je volilna komisija objavila z zamudo po resnem spodrsljaju. Adams je dobil 50,5 odstotka glasov in za odstotno točko ali približno 8500 glasov vodi pred mestno političarko Kathryn Garcia, ki je nazadnje vodila oddelek za komunalo. Nekaj glasovnic je še treba pregledati in prešteti, vendar Kathryn Garcia ne more ujeti Adamsa, ki je včeraj že slavil zmago, za zmagovalca pa ga je razglasila tudi agencija Associated Press, ki je ob volitvah tradicionalno pomembna orientacijska točka (tudi, denimo, ob lanskih predsedniških).

Adams je z zmago v demokratski tekmi naredil najpomembnejši korak do županovanja največjemu ameriškemu mestu, kjer je sedemkrat več demokratskih volilcev kot republikanskih. Tako mu je zmaga 2. novembra proti republikanskemu kandidatu, radijskemu voditelju in politiku Curtisu Sliwi praktično zagotovljena, če se v mesecih do takrat izogne škandalom. Republikanci so sicer v preteklosti že imeli župane New Yorka, vendar Sliwa ni kandidat baže Michaela Bloomberga ali v nekih drugih časih Rudyja Giulianija.

Bil bi drugi temnopolti župan Adams bi bil šele drugi temnopolti župan osemmilijonske metropole po Davidu Dinkinsu v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Svojo kampanjo je gradil zlasti na vprašanju varnosti, potem ko sta se v New Yorku v zadnjem času okrepila kriminal in nasilje, o čemer Adams ve veliko tako kot bivši policist kot Newyorčan, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih odraščal v takrat ne najbolj varnih četrtih Bushwick in Južna Jamajka. Adams se je predstavljal kot kandidat delavcev ter v ospredje postavljal tudi gospodarsko okrevanje po epidemiji z razlago, da ga nasilje v mestu ogroža. »Nekaj malega glasov je še treba prešteti, toda izid je jasen – zgodovinska, raznolika koalicija petih okrožij z delovnim ljudstvom New Yorka na čelu nas je popeljala do zmage na strankarskih volitvah demokratov za župana New Yorka. Zdaj se moramo osredotočiti na zmago novembra, da bomo lahko izpolnili obljube tega velikega mesta tistim, ki jim je težko, ki ne dobijo tistega, kar bi morali, in tistim, ki so zavezani varni, pošteni in dostopni prihodnosti za vse Newyorčane,« je zapisal Adams v izjavi. Kathryn Garcia poraza včeraj sprva ni priznala, zapisala je, da še čakajo na pojasnila glede glasovnic, ki še niso preštete.