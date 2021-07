Razprava o očitanih kršitvah vladavine prava na Madžarskem in Poljskem v Evropski uniji traja že več predsedstev. Nadaljevala se bo tudi pod slovenskim, ko bo na svetu za splošne zadeve o tej temi nov krog zaslišanj Madžarske in Poljske, potem ko so v okviru postopkov ugotavljanja kršitev vladavine prava po sedmem členu pogodbe o Evropski uniji potekala že junija. To je med včerajšnjo razpravo v evropskem parlamentu o vladavini prava na Madžarskem in Poljskem napovedal slovenski zunanji minister Anže Logar. Vnovič je torej pričakovati ostro razpravo tudi zaradi ugotovitev evropske komisije, da se razmere na področju vladavine prava v omenjenih dveh državah ne izboljšujejo, temveč poslabšujejo. Več evropskih poslancev iz levosredinskega političnega spektra evropskega parlamenta pa je včeraj ponavljalo, da se vladavina prava načenja tudi v Sloveniji.

Včerajšnja razprava v evropskem parlamentu je bila uvod v današnje glasovanje o resoluciji za obsodbo nedavno sprejetega madžarskega zakona, ki prepoveduje, da bi se mladim prikazovale vsebine, s katerimi se kaže na odklon od uveljavljene spolne identitete. Zakon bo začel veljati prav danes, uradna Budimpešta pa ga opredeljuje kot zaščito pred pedofilijo. Takšno vzpostavljanje povezave med pripadniki skupnosti LGBTIQ in pedofili je sprožila kritike evropske komisije in 18 držav članic Unije (med njimi ni bilo Slovenije), da gre za oster poseg proti manjšinam, katerih zaščita je obveza držav članic.

Poziv k zaprtju finančne pipe V predlogu resolucije, ki jo podpirajo v vseh največjih političnih skupinah evropskega parlamenta (EPP, S & D, Prenovimo Evropo, Evropski zeleni in Levica), zdaj ne gre več za še eno obsodbo zakona, ki sta ga včeraj vnovič sicer spet kritizirali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in podpredsednica komisije Vera Jourova, temveč za poskus Madžarsko udariti tudi po denarnici oziroma proračunu. Z resolucijo namreč evropski parlament iz zaskrbljenosti, da Madžarska ne more primerno upravljati evropskih sredstev, poziva komisijo, naj začasno prekine izvajanje partnerskega sporazuma s tamkajšnjo vlado v evropskem proračunskem obdobju 2021–2027, torej naj prekine izplačevanje evropskih sredstev iz ključnih evropskih skladov. Poziv komisiji je jasen – dokler Budimpešta med načeli za črpanje sredstev ne bo upoštevala različnih načel o enakopravnosti, tudi boja proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, naj sredstva za Madžarsko ostanejo v bruseljski malhi. Evropska komisija pa med ukrepi, ki jih namerava zaradi nove zakonodaje sprejeti zoper Madžarsko, doslej ni omenjala finančnih sankcij. Tako von der Leynova kot Jourova omenjata uporabo vseh razpoložljivih sredstev za zaščito evropskih vrednot, ob čemer je najverjetneje, da bo evropska komisija sprožila tožbo proti Madžarski na sodišču EU v Luksemburgu. Vseeno pa von der Leynova ni izključila uporabe mehanizma pogojevanja izplačevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki je na predlog Madžarske in Poljske sedaj v presoji sodišča EU. Uporabljati bi ga utegnili začeti jeseni.

Obrat v slovenskem stališču Kot odgovor na resolucijo največjih političnih skupin so evropski poslanci poljske stranke Zakon in pravičnost in madžarske stranke Fidesz v postopek vložili nasprotno resolucijo, v kateri ponavljajo stališče madžarske vlade za sprejetje zakonodaje in ugotavljajo, da Evropska unija nima pristojnosti za ukrepe zagotavljanja varnosti mladoletnih ter da so nekatere države poskušale poseči v madžarske notranje zadeve. Ta resolucija nima možnosti za večinsko podporo v evropskem parlamentu. Proti takšni argumentaciji, ki jo je zaznati v resoluciji, je nastopil tudi Logar na razpravi o vladavini prava. Slovensko predsedstvo se je po prvotni nevtralnosti glede vprašanja madžarske zakonodaje in kasnejši podpori premierja Janeza Janše Orbanu postavilo na stran temeljnih vrednot EU. »Družinsko pravo in šolski kurikulum sta resda v pristojnosti članic, vendar pa je načelo nediskriminacije temeljni del zakonodaje EU,« je Logar pojasnil obrat v slovenskem stališču.