Brazilsko vrhovno sodišče je minuli konec tedna zveznemu državnemu tožilstvu dalo na voljo 90 dni, da razišče morebitno odgovornost skrajno desnega predsednika države Jaira Bolsonara v primeru kaznivih dejanj pri pogajanjih o nakupi cepiva covaxin proti covidu-19 indijskega farmacevtskega podjetja Bharat Biotech. Sum o njegovi vpletenosti v nečedne posle izhaja iz podatkov in pričevanj, ki jih je zbrala parlamentarna komisija zveznega senata. Ta že dva meseca preiskuje napačno strategijo proti pandemiji, ki je terjala visok davek: 18,9 milijona okuženih doslej in 527.000 smrti.

Bolsonaro pravi, da ni vedel za domnevno korupcijo, in vse obtožbe zanika ter pravi, da ne more vedeti vsega, kar se dogaja znotraj posameznih ministrstev.

Alarm se je sprožil po pričevanju poslanca Luisa Mirande prejšnji petek pred omenjeno komisijo. Povedal je, da sta se on in njegov brat Luis R. Miranda, ki je visok funkcionar ministrstva za zdravstvo, pristojen za uvoz, sešla z Bolsonarom 20. marca letos in ga osebno seznanila z nepravilnostmi v zvezi z dobavo cepiv. Luis R. Miranda se je predsedniku pritožil nad močnimi pritiski in grožnjami nadrejenih, ki so od njega zahtevali, naj podpiše pogodbo za nakup 20 milijonov odmerkov indijskega cepiva covaxin v vrednosti 420 milijonov dolarjev (355 milijonov evrov), čeprav je bila ta cena 400 odstotkov višja kot za cepivo AstraZenece. Omenil je, da bi po dogovoru med brazilskim posrednikom in indijskim podjetjem morali del kupnine nakazati offshore podjetju v Singapurju.

Še vrsta drugih osumljenih

Prijave proti predsedniku in njegovim sinovom ter ožjim sodelavcem, ki so osumljeni korupcijskih dejanj, se v zadnjih tednih množijo. Brazilska javnost jih po navedbah lokalnih medijev doživlja kot telenovelo v nadaljevanjih, ob tem pa naraščata ogorčenost in jeza. Tožilstvo je pred nekaj dnevi vložilo kazensko prijavo zaradi malomarnosti in opustitve dolžnega ukrepanja proti pandemiji proti generalu Eduardu Pazuelllu, ki je do lani opravljal funkcijo zdravstvenega ministra. Predvčerajšnjim je bila objavljena trditev, da je Bolsonaro v času, ko je bil poslanec (1991–2019), na javne položaje nastavil več pomočnikov, ki so mu morali vsak mesec izročiti 80 odstotkov svoje plače.

Do zdaj je bilo v parlamentu vloženih že prek sto zahtev za impeachment oziroma ustavno obtožbo proti Bolsonaru, ne le iz vrst opozicije, temveč tudi iz tistih strank, ki so ga donedavna podpirale. Njegov odstop zahteva tudi del javnosti. Minulo soboto so potekali protesti v več kot 300 mestih, vključno s Sao Paulom in Riom de Janeirom.