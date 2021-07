Do zadnje strani: Zmagovalcu krompir!

Tistemu bralskemu »črvu, ki je zagrizel v hladno meso trupla« Brása Cubasa, junaka, ki nas je pred tremi leti v prvencu brazilskega pisatelja Machada de Assisa (1839–1908) navduševal s svojimi posmrtnimi spomini, se ob omembi Quincasa Borbe že smeji. Ekscentrični filozof, ki je prijateljeval s kapricioznim bogatim samcem Brásom, je – tudi sam tik pred smrtjo – dobil svoj, nič manj norčav roman. In čeprav se morda zdi neslana šala že, da prihaja prevod drugega dela Brazilčeve tragikomične trilogije k nam šele 130 let po objavi (in avtorjevi kritiki scientizma, pozitivizma in darvinizma), nam je tudi tokrat lahko v olajšanje vsaj preprosto dejstvo, da človeška nečimrnost zlepa ne zastara. Celo več, v njej bi lahko tekmovali!