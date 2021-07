Dvajseta obletnica naše vojne

Poleg tridesetletnice države letos praznujemo tudi dvajseto obletnico osvoboditve naše druge domovine. Afganistan. Leta 2001 smo tja odšli s pesmijo svobode na ustih in talibane zmleli v prah. Julija 2021 smo odšli z repom med nogami. Ob odhodu smo peli o lepoti liberalne demokracije, modri oblasti, ki spoštuje zakone, pravicah za ženske in istospolno usmerjene, izobraževanju in pomoči na poti v svobodo. Težava je bila, ker nihče od pevcev ni znal niti dari niti paštu, več Afganistancev pa je znalo rusko kot angleško. To zna biti poglavitni razlog, da smo z najmočnejšim letalstvom na svetu in vso ropotijo njegovega najbolj veličastnega zavezništva izgubili vojno proti desnim nacionalističnim gverilcem mule Omarja s kalašnikovkami v rokah.