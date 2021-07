Trpljenje treh iz koristoljubja in brezobzirnega maščevanja okrutno umorjenih žrtev ter travme štiriletnega oškodovanca, ki je moral od blizu spremljati očetov zločin, so zdrknili v ozadje današnjega prologa v sodno procesiranje dejanj obtoženega Silva Drevenška. V ospredje je namreč sklenil stopiti zagovornik, mariborski odvetnik Andrej Kac.

Še preden je višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak utegnila predstaviti obtožbo in predlagati kazen v primeru priznanja krivde, je besedo prevzel Kac in predsedujočemu ptujskemu okrožnemu sodniku Martinu Strelcu predlagal izključitev javnosti s predobravnavnega naroka in glavne obravnave. »Izključitev je nujna zaradi varovanja koristi otroka obtoženega in zaradi varovanja podatkov iz osebnega in družinskega življenja oškodovancev in obtoženega,« je našteval Kac.

Pooblaščenec terja dosmrtni zapor Drevenšek je poleg treh kaznivih dejanj umora obtožen tudi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, ker je na lanski božič pred očmi svojega sina okrutno umoril njegovega dedka in babico, potem ko je pred tem umoril že njegovo mater. Svak obtoženega, ki ima zdaj skrbništvo nad nečakom, je osuplo spremljal navajanje odvetnika Kaca in odkimaval z glavo. Tožilka je odločitev prepustila sodniku, pooblaščenec oškodovancev, odvetnik Danijel Planinšec, je izločitvi javnosti odločno nasprotoval. Pravi, da bo za Drevenška terjal dosmrtni zapor. Strelec je zatem sklenil, da bo predobravnavni narok potekal javno, »ker na njem ne bodo razkrite podrobnosti iz življenja ali zasebnosti družine. Obtoženi bo samo odgovoril na vprašanje, ali dejanja pod obtožbo priznava ali ne.« Vendar mu tega vprašanja zatem ni mogel postaviti. Kac je namreč znova prevzel besedo in predlagal predložitev naroka. »Zaradi dogodka, ki se je pripetil 2. julija okoli 11.30, obtoženi iz zdravstvenih razlogov ni sposoben sodelovati na predobravnavnem naroku,« je trdil odvetnik in dodal, da se zaradi incidenta ni mogel posvetovati s svojim klientom in se z njim dogovoriti o dokaznih predlogih. Kaj konkretno se je zgodilo v petek, ni razkril. Ker je imel obtoženi močno obvezan vrat, je bilo možno sklepati, da se je ponovno samopoškodoval, kar je storil že takoj po umorih in zatem še enkrat v zaporni celici. Tožilka je nasprotovala preložitvi in opomnila na izvedensko mnenje psihiatra Mateja Kravosa, ki je februarja napovedal, da bo obtoženi poskušal na raznotere načine zavirati ali onemogočati izvajanja kazenskega postopka. »To se danes tudi udejanja,« je dodala. Kljub temu je Strelec narok prestavil na 16. avgust. Petintridesetletni Drevenšek, univerzitetni diplomirani strojnik, je dogajanje spremljal povsem mirno. Rekel ni ničesar. Kakšno kazen bo predlagala v primeru priznanja krivde, tožilka danes ni želela razkriti. Opomnila je, da je minimalna zagrožena kazen za očitano dejanje 15 let zapora. Po prepričanju tožilstva je Silvo Drevenšek svojo bivšo partnerico, taščo in tasta na lanski božični popoldan umoril zahrbtno, okrutno in zaradi koristoljubja. Ni se mogel sprijazniti s tem, da ga je 35-letna Mojca L. zapustila, do vrelišča so njegovo jezo spravila pogajanja o delitvi skupnega premoženja, predvsem novogradnje v Gerečji vasi, v katero so se vselili natanko leto dni pred zločinom. Obtoženi je konec lanskega leta večkrat grozil družini L., zaradi česa je Branko L. 22. decembra obiskal policijo in prosil za nasvet, kako naj razreši težave, ki jih ima njegova hči z bivšim partnerjem. Za božični predvečer so se vsi razen Branka L. umaknili na varno.