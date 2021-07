V Kranjski Gori na pravila opozarja turistična patrulja

Kranjska Gora vstopa v poletno sezono, v kateri so v ospredju dejavnosti, kot sta pohodništvo in kolesarjenje. Na pravila vedenja v Kranjski Gori in okolici vse dni v tednu ponoči in podnevi opozarja tudi turistična patrulja. Z opozorili pomaga zagotavljati varnost obiskovalcev in domačinov.