»Enkratno je, da lahko otroci del počitnic preživijo v družbi vrstnikov in čudoviti naravi. Pri nas se vzpostavljajo prijateljske vezi, ki trajajo vse življenje,« tabor Mojca opiše Marjeta Ferkolj Smolič, predsednica Društva prijateljev mladine (DPM) Mojca in vodja tabora.

»Veliko pozornosti namenjamo odnosom ob športnih, rekreacijskih, ustvarjalnih aktivnostih, kopamo se v bazenu v Dolenjskih Toplicah, jahamo konje, imamo tudi odlično hrano. Gozd nam ponuja ogromno možnosti raziskovanja, letošnja rdeča nit pa je lov na zaklad, ki ga otroci na koncu tudi najdejo,« dodaja.

Letos druženje posebno dobrodošlo V taboru se bo od konca junija do konca avgusta zvrstilo približno 1500 otrok, v enotedenskem terminu jih je od 150 do 200. Maja, junija in septembra pa je tabor prizorišče šol v naravi in različnih drugih taborov. Letos je mogoče počitnikovanje v taboru – polna cena znaša 280 evrov – delno plačati tudi s turističnimi boni. Kot pravi Ferkolj-Smoličeva, je najpomembnejše prilagajanje in povezovanje otrok med seboj, sploh letos, ko so bili zaradi protikoronskih ukrepov večji del leta ločeni od vrstnikov. Številni letos niso obiskovali vrtca, zato je tabor Mojca po njenih besedah odlična predpriprava za naslednje leto. Tu in tam sicer steče tudi kaka solzica, sploh pri mlajših, ki pogrešajo domače, vendar se otroci ob obilici zabavnih aktivnosti hitro pomirijo. Tabor ponuja tudi dnevno počitniško varstvo, starši tako lahko otroke pripeljejo, da bodisi dopoldne bodisi ves dan do večera preživijo v taboru, kjer se vključijo v aktivnosti skupaj s preostalimi otroki. »Dejavnosti je ogromno, otroci so ves čas zaposleni, tudi v prostem času, med številnimi aktivnostmi prav gotovo vsak najde nekaj zase,« dodaja Ferkolj-Smoličeva.

Športne igre, zabava, ustvarjanje… V tabor pridejo otroci, stari od štiri do petnajst let. Številni se vračajo, pozneje pa postanejo tudi animatorji. Že peto leto zapored del počitnic v taboru Mojca preživlja 14-letni Nik Špoljarič iz Kamnika, ki je za tabor navdušil tudi prijatelja Nika in Marka Popoviča iz Ljubljane. »Rad se vračam, ker rad spoznavam nove prijatelje, tudi mentorji so zelo prijazni. Nasploh je tukaj zelo zabavno, ker je veliko aktivnosti, od športnih do ustvarjalnih, hkrati imamo dovolj prostega časa. Hrana je zelo dobra, všeč pa mi je tudi, da je tabor tako lepo urejen.« V torkovem dopoldnevu so se otroci preizkusili v različnih športnih in zabavnih igrah. Medtem ko je ena skupina pri amfiteatru iz kock gradila obzidje, se je druga spuščala po napihljivem toboganu, tretja igrala hokej, spet naslednja streljala z lokom, na drugem koncu je ena skupina igrala namizni nogomet in tako naprej. Skupine so »krožile« po postajah. »Tukaj se igramo in učimo,« pove šestletni Rožle Tomc iz Novega mesta, medtem ko je čakal, da spet pride na vrsto za streljanje z lokom. Na taboru je prvič in pravi, da mu je všeč in se bo še vrnil.