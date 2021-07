Velike toplotne obremenitve je po napovedi Agencije RS za okolje pričakovati od danes do petka predvsem v popoldanskih urah. Temperature v državi se bodo danes povzpele vse do 35 stopinj.

Na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana priporočajo, da ljudje, ki nimajo klimatske naprave, uporabljajo ventilator, ki pa v ekstremni vročini ne zadošča. Če v bivalnih prostorih nimajo učinkovitega hlajenja, naj se večkrat dnevno hladijo s tuširanjem ali kopanjem, so priporočili.

Navodila za lažje prenašanje vročine

Obleci je treba ohlapna, lahka in svetla oblačila. Štedilnika pa naj ljudje ne uporabljajo, ker dodatno segreva prostor.

»Pijte veliko vode, še preden začutite žejo. Pri tem se izogibajte ledeno hladnim tekočinam, saj lahko dražijo prebavila,« svetujejo. Odsvetujejo uživanje pijač, ki vsebujejo alkohol, kofein ali teofilin, ki je v pravem čaju. Te učinkovine namreč povečajo izločanje vode. Je pa treba zaužiti toliko tekočine, da se dnevno izloči običajno količino seča, ki ne sme biti temen.

V Centru za geriatrično medicino so pri tem spomnili, da ob visokih temperaturah izgubljamo z znojenjem več tekočine. Zaradi večje izgube tekočin pa je učinkovitost zdravil za nižanje krvnega tlaka večja. Z dodatno uporabo zdravil za odvajanje vode lahko v tem primeru povzročimo prekomerno izsušenost telesa.

V času visokih temperatur je zato koristno dnevno merjenje krvnega tlaka sede in stoje. Ob rednem jemanju zdravil za nižanje krvnega tlaka je slednji lahko nizek najprej stoje, nato pa tudi sede.

Če je krvni tlak stoje nizek, lahko bolniki zmanjšajo ali prehodno opustijo odmerek zdravil za nižanje krvnega tlaka, vendar morajo o tem obvestiti osebnega zdravnika. Prav tako naj ga obvestijo, če zmanjšajo ali prehodno opustijo zdravila za odvajanje vode, ker se je njihova telesna masa znižala pod običajno ali ciljno.

Močno znojenje, onemoglost, hladna in bleda koža, hiter in šibek pulz, slabost in/ali bruhanje ter omotica pa so že znaki toplotne izčrpanosti. Takrat je treba piti obilno, a po požirkih, se uleči in razrahljati oblačila. Aktivno se lahko ljudje hladijo z uporabo vlažnih tkanin in uporabo ventilatorja. Če se bruhanje ne ustavi, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Znaki za toplotni udar pa so telesna temperatura nad 39 stopinj Celzija, vroča in pordela koža, hiter in močan utrip, možni so motnja zavesti in krči. V tem primeru je treba takoj poklicati številko 112. Posameznika s takimi simptomi je treba umakniti v hladen prostor in ga začeti hladiti s hladnimi, vlažnimi tkaninami ali hladno kopeljo. Posamezniku z motnjo zavesti pa ne smemo ponujati tekočine, so besede centra še zapisali v UKC Ljubljana.

Zdravniki priporočajo še, naj se občani s sosedi, prijatelji ali sorodniki dogovorijo za občasen obisk in nadzor starostnikov.