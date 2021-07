11. etapa letošnjega Toura je bila podčrtana v očeh vseh navijačev že daleč pred začetkom 108. dirke po Franciji. Zanimiva pa ni bila zato, ker so morali kolesarji opraviti s skoraj 200 kilometri, vse je bilo v pričakovanju vzpenjanja na mitsko goro dirke po Franciji, sloviti Mount Ventoux. Na osamelega orjaka sredi Provanse pa so se kolesarji morali povzpeti kar dvakrat, kar je predstavljalo zgodovinski dogodek na dirki. Veliki junak je bil Belgijec Wout Van Aert (Jumb-Visma), ki je še enkrat več pokazal, da gre za izjemno raznovrstnega kolesarja. Danes je bil namreč najboljši na izjemno zahtevni gorski etapi, še včeraj pa se je boril v sprintu glavnine, kjer je zaostal le za letos nepremagljivem Cavendishom.

Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar (UAE Emirates) je prvič na dirki pokazal nekaj slabosti, saj ni mogel držati napada Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), a je vseeno brez težav zadržal majico vodilnega. Danec je izjemno moč pokazal v zadnjih kilometrih drugega vzpona na Mount Ventoux, a je nato slabše nadaljeval na vratolomnem spustu, kjer so kolesarji dosegali hitrosti tudi višje od 100 kilometrov na uro. Na vrhu vzpona je imel Danec 40 sekund prednosti pred Pogačarjem in se je virtualno zavihtel na drugo mesto v skupnem seštevku, na spustu pa je zapravil vse in ciljno črto prečkal z istim časom kot Pogačar, Richard Carapaz in Rigoberto Uran.