Ukrepi iz zakona, ki ga je vlada v parlamentarni postopek poslala po nujnem postopku, so sicer ocenjeni v višini 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.

Iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi se tako pretežno financiralo podaljšanje razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev nacionalnega razpisa, na katerega bi se lahko enakovredno prijavili vsi z ustreznimi pogoji.

V Levici so v taki rešitvi videli možnost privatizacije javnega zdravstva, zato so to določbo želeli črtati z dopolnilom. Uspešnejši na današnji seji DZ pa so bili v LMŠ, SD in SAB, saj je bil s 45 glasovi za in 44 proti sprejet njihov predlog načina izvedbe razpisa po t. i. kaskadnem sistemu. To pomeni, da bi z razpisom najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh ostalih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje.

V opozicijskih strankah pa niso uspeli s črtanjem določbe, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije daje podlago za prenos neopravljenih programov z javnih zdravstvenih domov tudi na zasebnike brez koncesije.