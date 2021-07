V prvem polletju letos so pristojni obravnavali 120 škodnih primerov po rjavem medvedu in 80 škodnih primerov po volku. Skupna škoda je ocenjena na nekaj manj kot 90.000 evrov.

Lani je bilo v prvem polletju 86 škodnih dogodkov, ki so jih povzročili medvedi, in 143 škodnih dogodkov, ki so jih povzročili volkovi. Skupna škoda pa je bila lani v prvem polletju ocenjena na 112.000 evrov, kažejo podatki, ki so jih posredovali z Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).