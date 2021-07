Na vrhuncu koronske krize je bilo po izračunih OECD z zaposlitvami za skrajšani delovni čas ohranjenih približno 60 milijonov delovnih mest, kar je več kot desetkrat več kot v času svetovne finančne krize 2008/09. To je rešilo obstoj do 21 milijonov delovnih mest in v številnih državah upočasnilo naraščanje brezposelnosti, je danes v Parizu sporočila organizacija.

Toda vnovično gospodarsko okrevanje v 38 državah članicah OECD se do danes še ni v celoti odrazilo na trgu dela. »Zdaj je zelo pomembno določiti pravo politično smer, da bi zagotovili spodbude za naložbe podjetij in nova delovna mesta,« je ob današnji predstavitvi poročila o zaposlovanju v Parizu dejal generalni sekretar OECD Mathias Cormann.