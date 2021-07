Če trava raste hitreje od 2,5 cm na teden, jo moramo v tem času kositi celo dvakrat. Pri tem moramo upoštevati tudi vrsto trate. Trpežno trato za igrišče se v rastni sezoni kosi enkrat na teden. Okrasno trato, ki raste zelo hitro, lahko kosimo na 4–7 dni. Trate v senčnih legah lahko kosimo enako pogosto kot trate za igrišče.

Nega trate s kosilnico Dobro negovana trata naj ima višino nekje med tremi in petimi centimetri. Previsoka trava je dovzetna za plevel in zaraščenost. Po drugi strani pa prekratke travne bilke ne morejo ščititi tal pred boleznimi. Predvsem v vročih obdobjih z veliko sonca je lahko prenizka trava usodna za trato. Zaradi pomanjkanja vode bo trava požgana, tla pa bodo izsušena. Zato je nujno, da ostane v vročem vremenu višina trave nekje na petih centimetrih, da ostanejo tla hladna. Mimogrede: trava raste različno hitro, odvisno od letnega časa, vremena in kakovosti semen. Zato pred vsako košnjo ustrezno nastavite višino košnje. Za merjenje optimalne višine košnje za trato položimo kos tankega kartona na tla in izmerimo višino z metrom. Na tak način lahko nastavimo ustrezno višino košnje. Okrasna trata je sicer lahko nižja. Njena optimalna višina je od dva do tri centimetre. Če po njej ne hodimo veliko ali je kako drugače ne obremenjujemo, je lahko celo še nižja. Toda višje ko so temperature, višja naj bo trava. V sušnem obdobju in poletni vročini je v vsakem primeru priporočljiva višina petih centimetrov. Izjema je trata v senčni legi, ki naj bo nekoliko višja. Dolžina travnih bilk naj bo skozi vse leto med pet in šest centimetrov, tako da ima trata dovolj listov za prejemanje sončnih žarkov. Tudi pri zalivanju poskrbimo, da prejme trata dovolj vode. Velikokrat ji živa meja, grmičevje in drevesa v neposredni bližini odvzemajo potrebne vire.

Pravilo ene tretjine Če se po daljšem času, denimo po dopustu lotimo košnje, trave ne smemo takoj pokositi na želeno višino, saj ji lahko to škoduje. Preveč intenzivna košnja na štiri centimetre v enem koraku običajno ni priporočljiva. Visoko travo pokosimo v več korakih, pri tem nikoli ne odrežemo več kot eno tretjino višine. S tem sledimo naravni rasti trave in ne poškodujemo rastne zasnove. Ta je nekje na sredini travne bilke. Ko zasejemo novo travo, želimo čim prej uživati v bujni zeleni preprogi. Pa vendar je pri tem potrebnega nekaj potrpljenja: med kaljenjem potrebujejo travne bilke predvsem primerno zalivanje in mir. Mlado trato lahko prvič kosimo šele, ko doseže višino osmih do desetih centimetrov. Tako se bo primerno zgostila in poskrbela za zdravo rast. Pri tem jo je treba pokositi na višino med petimi in šestimi centimetri, kar je nekoliko več kot pri starejši trati. Najbolje je, če pokosimo največ tretjino travnih stebelc. Kosimo izključno z ostrimi noži – otopeli namreč travne bilke velikokrat izrujejo.

Košnja mokre trate in gnojenje Košnja mokre trave ni priporočljiva. Tudi kosilnica vam bo več kot hvaležna. Mokra trava se namreč lepi na dele kosilnice in hitreje otopi nože. Če že moramo nujno kositi mokro trato, je dobro upoštevati nekaj pravil. Pred košnjo ne stopamo po mokri trati. Mokra trava se namreč le počasi dviguje, zato je noži kosilnice ne bodo zajeli. V takem primeru tudi ne izvajamo mulčenja. Težki ostanki pokošene mokre trave obležijo na tleh, kjer trato dušijo. Uporabiti je torej treba košaro za zbiranje sproti košene trave. Košaro za travo izpraznimo, ko je polna do polovice; s tem zmanjšamo težo kosilnice, ki pritiska ob trato. Še prej poskrbimo za ostre nože. S košnjo mokre trate noži dodatno otopijo in travne bilke so še slabše odrezane. Pustimo višjo višino kot običajno (približno šest centimetrov) in čez nekaj časa raje pokosimo še enkrat, ko bo trata posušena. Po košnji mokre trate moramo nože ponovno naostriti. Tudi po gnojenju mora trata počivati, da v miru posrka hranilne snovi. Če leži granulat še vedno na trati, košnjo prestavimo. Najbolje je, če kosimo dva do tri dni pred gnojenjem, tako da tla hitro prevzamejo hranilne snovi.