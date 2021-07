»Naša najbolj ranljiva družbena skupina ostaja neslišana in spregledana, kot da so popolnoma nepomemben del družbe in ne ljudje, ki so s trdim delom v preteklosti tlakovali našo sedanjost,« so se v Sindikatu taksistov, ki je del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), odzvali na zaplete glede glasovanja stanovalcev domov starejših občanov.

Vozili bodo v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so številni prebivalci v domovih za starejše občane namreč v zadnjih dneh sporočili, da kljub želji in nameri ne bodo mogli oddati referendumskega glasu, saj v domovih ne bo volišč. »Hkrati so izvedeli, da so zamudili rok za priglasitev glasovanja po pošti. Pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve jim je navodila posredovalo le nekaj ur pred iztekom roka za priglasitev,« so ponovno opomnili v sindikatu. Kot je povedala Petra Kristof iz že omenjenega sindikata, je bil odziv taksistov izredno velik. »Nagovorili smo že domove v Ljubljani, Mariboru, prav tako tudi Celju in Kopru in čakamo njihove odzive. V vsakem kraju imamo tudi kontaktno osebo, ki bo glede na interes stanovalcev po domovih aktiviral dodatnega taksista,« je povedala predstavnica sindikata.

Prav tako so se preko družabnega omrežja aktivirale tudi posamezne fizične osebe, ki so pripravljene »poleg dedka na volišče odpeljati še stanovalca več«. Kot je povedala Nina Majcen, ki je bila tudi tista, ki je v nedeljsko akcijo povabil Sindikat taksistov, še vedo pa čaka na odziv sindikata avtobusnih prevoznikov, bo tudi sama, s svojim osebnim vozilom vozila starostnike do volišč. »Vesela sem, da je bil nepričakovano velik tudi odziv s strani prijateljev in ostalih sledilcev na mojem Facebook profilu,« je povedala in hkrati opomnila: »Ker je izid referenduma vezan na kvorum – za padec zakona mora biti proti okoli 340.000 volivcev – je poteza države, ki je preprečila glasovanje pomembni skupini državljanov, nedopustna.« vl