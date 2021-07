Napadalci so bili po besedah Josepha tujci in so govorili angleško in špansko. Predsednika je ubil strel.

Premier Joseph je sicer še sporočil, da je on zdaj na čelu države, in obenem zatrdil, da sprejemajo vse ukrepe, da zagotovijo kontinuiteto delovanja države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Javnost je pozval, naj ostane mirna, in vztrajal, da bosta policija in vojska naredili vse, da zagotovita varnost prebivalstva.