Število mrtvih zaradi covida bi se lahko v državi, ki je na območju jugovzhodne Azije v epidemiji najhuje prizadeta, na dnevni ravni povzpelo na več kot 50.000, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP svarijo indonezijske oblasti.

V prizadevanjih za zajezitev širjenja virusa so oblasti danes zaostrile omejitvene ukrepe, ki bodo veljale od otoka Sumatra na zahodu države do najvzhodnejšega dela države, province Papua. Najhujše so epidemiološke razmere na Javi, kjer živi več kot polovica od skoraj 270 milijonov prebivalcev Indonezije.

»Število okužb narašča tudi v drugih regijah, zato moramo biti pozorni na zmogljivost tamkajšnjih bolnišnic,« je dejal minister Airlangga Hartarto.

Zaradi hitrega širjenja virusa so namreč bolnišnice polne, primanjkuje kisika, vse več ljudi ne dobi ustrezne zdravstvene pomoči. Na najbolj prizadetih območjih so obupani sorodniki prisiljeni sami iskati jeklenke s kisikom, da bi pomagali bolnim svojcem.

Indonezijske oblasti so v torek sporočile, da bodo iz sosednjega Singapurja poslali nujne zaloge kisika.

Ob vse bolj zaostreni zdravstveni krizi so številne indonezijske bolnišnice postavile začasne šotore za zdravljenje covidnih bolnikov kar na parkiriščih. Soočajo se tudi s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, med katerimi so zboleli številni, ki so že bili cepljeni proti covidu-19. Po navedbah indonezijskega zdravniškega združenja je doslej zaradi posledic covida-19 umrlo skoraj tisoč indonezijskih zdravstvenih delavcev.