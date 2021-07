»Naš cilj je bil preveriti, koliko alkohola v resnici vsebujejo živila, ki naj bi alkohol v resnici vsebovala, ali so primerno označena in ali se otrok z uživanjem tovrstnih izdelkov lahko opije,« so pojasnili pri Zvezi potrošnikov Slovenije in dodali, da so raziskavo opravili skupaj z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija, ki preventivno deluje tudi na področju alkohola.

V vseh večjih trgovinah V večjih ljubljanskih trgovinah, kot so Eurospin, E. Leclerc, Hofer, Mercator in Müller, so kupili 28 izdelkov v prepakirani obliki, ki glede na navedbe na embalaži vsebujejo več kot 0,5 odstotka alkohola oziroma imajo alkohol naveden med sestavinami. V skladu s predpisi mora biti vsebnost alkohola namreč označena jasno, skupaj z opozorilom, da živilo ni primerno za otroke. Kaj so ugotovili? Vsebnost alkohola je bila le pri enem izdelku (sladoled la popsi) od vseh izpisana na sprednji strani embalaže, največkrat so jo našli zgolj na koncu seznama sestavin. Pri izdelku mia bella opozorila, da živilo ni primerno za otroke, sploh ni bilo, čeprav ima deklarirano znatno količino alkohola. Toda to še ni konec njihovih ugotovitev: na izdelku mlečna čokolada konjak (slovenska čokoladnica Dolce Amore) in obeh izdelkih proizvajalca Mieszko je bila deklaracija pomanjkljiva: manjkal je podatek o vsebnosti alkohola.

Spodbudno opozorilo So pa našli tudi kaj spodbudnega. Pri obeh izdelkih mieszko pralines je bilo poleg opozorila zapisano tudi, da izdelek ni primeren za nosečnice. »To se nam pri takšnih živilih zdi smiselno,« so zapisali pri Zvezi potrošnikov Slovenije, »saj za nosečnice velja priporočilo, naj se izogibajo alkoholu.« S testom v akreditiranem laboratoriju so preverili tudi, kakšne so resnične vrednosti alkohola v izdelkih, ki so jih kupili. Izkazalo se je, da je bila pri večini izdelkov vsebnost alkohola manjša od deklarirane. Razlogov za to je lahko več, so ocenili. Med drugim lahko pri takšnih živilih vsebnost alkohola s časoma upada. Izdelka z največjo analizirano vrednostjo alkohola sta bila berryshka s 4,7 odstotka alkohola in mon cheri (Ferrero) s 4,08 odstotka alkohola. Težava je, ker so živila z alkoholom na prvi pogled povsem običajna živila, ki bi jih lahko marsikdo nevede ponudil tudi otrokom, čeprav vsebujejo alkohol, ki je zanje škodljiv. Preprosto dosegljive sladice Ugotovili so še, da alkohol vsebujejo tudi sladice, te pa so otrokom preprosto dosegljive, saj so večinoma postavljene na nižjih trgovskih policah, medtem ko prodajalcem sploh ni treba preverjati, ali je kupec star več kot 18 let ali ne. Poznavalci si ne delajo utvar, da bi trgovci na tej točki spoštovali predpise. Raziskava, ki je pred časom zajela približno sto lokacij šestih največjih trgovinskih verig v šestih slovenskih regijah (skupno so opravili več kot 440 poskusov nakupa tobačnih in alkoholnih izdelkov, od tega 98 nakupov alkoholnih pijač), je pokazala, da so mladi v veliki večini primerov (88,8 odstotka) lahko opravili nakup izbrane alkoholne pijače.