Usoda akvarija Piran: Alarm za 2000 morskih živalic

Iz edinega slovenskega morskega akvarija v Piranu prihaja alarm. Epidemija je resno ogrozila njegovo poslovanje, in če do septembra zanj ne najdejo primerne rešitve, bo moral po 57 letih delovanja zapreti svoja vrata. Pred leti je takšna usoda pod težo finančnih bremen že doletela akvarij z najbolj pestrim prikazom podvodnega življa pri nas, akvarij M v Idriji. Ribe so naposled odpeljali v akvarij v Pulj.