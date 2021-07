Sodeč po številu ogledov njegovih pesmi na youtubu, te presegajo tudi milijonske številke, so Plestenjakove najpopularnejše pesmi Meni dobro je, Sam da ti maš mene rada, Večja od neba, Ona sanja o Ljubljani, Povej mi, kaj bi rada, Jaz že vem, zakaj, En poljub, ki jo izvaja z Modrijani in Cotom…

Zakaj je na svojo lestvico tridesetih najlepših slovenskih popevk (ocenjevalci so jih izbrali 30, mi pa smo iz skupaj predlaganih 418 pesmi naredili lestvico stotih) uvrstil tudi Sobo 102, smo vprašali Dušana Hrena, nekdanjega urednika razvedrilnega programa RTV Slovenija in režiserja: »Predvsem menim, da si pevec, kot je Jan Plestenjak, zasluži svoje mesto na večni lestvici. Mislim, da mu lahko pripišemo tudi kakovost, predvsem pa je ljubljenec občinstva. Pri tem bi izpostavil ženski del. Izbral sem Sobo 102, ki jo krasijo lepa melodija, harmonija in seveda petje.«

Naslov te pesmi je Plestenjak uporabil tudi za ime svojega lokala v središču Ljubljane. O njem je zapisal: »To je plac, kamor se ne hodim skrivat, ampak kazat.« To je torej ena od možnosti, da ga srečate v živo.

In še nekaj je treba upoštevati. Če vas pokličejo po telefonu in povedo, da je vaša žena oziroma mož pozabil telefon v Sobi 102, ne pomislite na najhujše. Ne gre za obisk hotelske sobe brez vaše vednosti, pač pa le Janovega lokala.