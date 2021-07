Če vzamemo številke iz Ljubljane, so te kar zgovorne – ko gre za statistiko, je ta spodbudna: prejšnji mesec je bilo, na primer, za polovico manj vlomov kot junija lani, v novi številki Nedeljskega dnevnika piše Damjan Franz Lu. Tudi drugih primerov je bilo v prvi polovici leta opazno manj – za polovico manj vlomov v nastanitvene prostore z okolico (lani 432, letos 227), za dve tretjini manj vlomov v prodajni prostor (lani 137, letos 48). »Večje število vlomov smo v tem času zaznali na območju gradbišč, kjer storilci vlamljajo v gradbene zabojnike ali ograjene prostore in novogradnje, od koder v večini primerov odtujijo orodje,« so pojasnili pri policijski upravi.

Taka približno je vsa statistika tovrstnih kaznivih dejanj za prvo polletje. Toda iz Ljubljane je bilo zadnje dni slišati več novic o vlomih, v nekaterih lokalih v razmeroma kratkem času že večkrat, kar vzbuja občutek, da utegnejo tatovi pospešiti svoje delo. Ali ga bodo res, bo sicer pokazal izračun konec leta.

V teh primerih je šlo, se zdi, večinoma za priložnostne tatove, ki so vlomili skozi glavna vrata, uničili ključavnico, v nekaj minutah pregledali notranjost in v naglici, med katero jim je marsikaj popadalo na tla, oddrveli iz prostora. Zanimivo je, da so se tega podviga sicer res lotevali sredi noči, toda ne nujno v kakšni mali, slabo pregledni uličici, temveč tako rekoč na prostem, vsem na očeh, kjer bi jih v katerem koli trenutku lahko kdo zasačil. Takšna drznost je bolj redkost kot pravilo.

Nekatere zato skrbi, da se bodo takšni primeri še vrstili. Ni skrivnost, da se marsikatere tatvine lotijo odvisniki od mamil, ki na tak način nahranijo svojo odvisnost, prav tako mnogi drugi, ki v tem vidijo zaslužek. Vlamljajo v prodajalne, kleti in še kam.

V obdobju počitnic se vlomilcem praviloma največ možnosti ponuja za krajo v praznih stanovanjih in hišah. Zato previdnost ne bo odveč. Policiste smo zato vprašali za nasvet. »Res je, da se nas poleti veliko odpravi na krajše ali daljše počitnice. Da bi poletni oddih preživeli čim bolj prijetno in varno, svetujemo, da pred odhodom od doma ljudje poskrbijo za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov,« so nam odgovorili pri ljubljanski policijski upravi. »Priložnost naredi tatu,« so dodali, saj izkušnje kažejo, da bo vlomilec raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za tatvino najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše.

