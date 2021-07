Jože Plečnik, rojen v Ljubljani in v stroki podučen na Dunaju, je v Pragi pridobil pomembno ustvarjalno širino, ki jo je v rodni Ljubljani spretno udejanjil in ustvaril fenomen, ki mu danes pravimo Plečnikova Ljubljana.

Marsikatera ideja se mu je porodila prav v njegovem domu, v hiši v Trnovem, ki je danes urejena kot muzej in je bila leta 2009 razglašena za spomenik državnega pomena. Vsekakor velja predlog, da si popestrite poletje z obiskom Plečnikove hiše, kjer boste spoznali skromnega moža, ki je odgovoren za mogočno arhitekturo.

Letošnjo jesen bo minilo natanko 100 let, odkar se je arhitekt Jože Plečnik za stalno naselil v Ljubljani, in sicer v hišo, kjer danes domuje muzej pod imenom Plečnikova hiša. Kompleks sestavljata dve stari hiši ob Karunovi ulici v ljubljanski četrti Trnovo, ki jima je Plečnik dodal izviren valjast prizidek ter zimski vrt, ki meji na prostran vrt za hišo. V prizidku je mojster živel vse do svoje smrti leta 1957 in v njem zasnoval največje arhitekturne stvaritve za rodno Ljubljano.

Leta 2013 se je pričela prenova in po dveh letih je bil kompleks treh hiš prvič v celoti dostopen javnosti. Poleg ogleda Plečnikovega valjastega prizidka, ki je sam po sebi izjemna kulturna vrednota, si v Plečnikovi hiši lahko ogledate tudi stalno razstavo o življenju in delu znamenitega arhitekta z originalnimi maketami in številnimi načrti arhitekta, maketo Plečnikove Ljubljane ter arhitektovimi osebnimi predmeti. V okviru tega prav posebnega muzeja so tudi muzejska trgovina, prostor za dogodke, študijsko središče in mesto za občasne razstave.

Plečnikovo hišo si lahko ogledate v okviru butičnih javnih vodstev; sicer se lahko teh vodenih ogledov udeleži le sedem obiskovalcev naenkrat, a potekajo vodstva vsako polno uro od torka do nedelje, in to med 10. in 18. uro, s tem da se zadnji vodeni ogled prične ob 17. uri. Prav zaradi omejenega števila je priporočljiva predhodna najava na plecnik@mgml.si ali (01) 280 16 04.

Vstopite v hišo, v kateri se je porajala Plečnikova Ljubljana!