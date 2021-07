Muzeji predmete zbirajo, urejajo, hranijo in strokovno obdelujejo z namenom, da jih proučijo, raztolmačijo, povežejo s sodobnostjo in razstavijo. Bistvo sodobnega muzeja je sicer v tem, da razstavljene predmete čim bolj približa obiskovalcem. V slovenskih muzejih in galerijah so shranjene številne dragocenosti, ki pričajo o tem, da je slovenski prostor že vse od pradavnine pomembno vključen v mednarodni tok dogajanj. V spodnjem pregledu jih bomo omenili le nekaj.

Narodni muzej Slovenije Tu je shranjena 60.000 let stara piščal neandertalca, ki velja za najstarejše glasbilo na svetu. Med dragocenostmi poiščite vaško situlo, zlato našivko iz 13. ali 12. stoletja pr. n. št., drevak z Ljubljanskega barja…

Narodna galerija Spoznajte tudi dela Antona Ažbeta, Jurija Šubica, Jožefa Petkovška, skoraj fotografski prikaz starih noš in običajev Maksima Gasparija, Poletje Ivane Kobilce in zbirko Zorana Mušiča.

MG+MSUM Zadnje leto je bilo tudi za muzeje in galerije težavno, tudi v Moderni galeriji MG+ in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova +MSUM. Kaj je o tem povedala Mateja Dimnik? »Obdobje epidemije in zaprtja muzejev je bilo vsekakor težko, vendar kljub zaprtju nismo mirovali. Svoje aktivnosti smo izvajali prek spletnih orodij in tako smo že na začetku epidemije pripravili celo serijo spletnih projektov pod naslovom MG+MSUM od doma. Razvili smo tudi novo platformo za spletne razstave in tako med epidemijo predstavili mednarodno razstavo Virusni avtoportreti s 114 sodelujočimi mednarodno priznanimi umetnicami, umetniki in umetniškimi skupinami v sodelovanju s 25 mednarodnimi kuratorji.« Mateja Dimnik vas ob tem vabi: »V Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je osrednji dogodek letošnjega leta zagotovo pregledna razstava v ZDA živečega slovenskega umetnika Tobiasa Putriha z naslovom Perceptron, jeseni pa bomo odprli mednarodno razstavo Pabla Picassa, na kateri bodo predstavljene njegove ilustracije. V Muzeju sodobne umetnosti si vse do začetka oktobra lahko ogledate razstavo z naslovom Spoznanje! Upor! Reakcija! Performans in politika v devetdesetih letih v pojugoslovanskem kontekstu.«

Tehniški muzej Slovenije Oglejte si zbirko prestižnih limuzin jugoslovanskega predsednika Tita, delo Nikole Tesle ter zbirke, posvečene kmetijstvu, gozdarstvu, lesarstvu, lovstvu, tekstilstvu in tiskarstvu.

Partizanska bolnišnica Franja Lesene barake in predmeti še danes širijo sporočilo o neverjetni požrtvovalnosti in pogumu, spoštovanju dostojanstva in človečnosti.

Kobariški muzej Direktor muzeja mag. Martin Šola je povedal, da jih je zaprtje muzeja v času pandemije prizadelo, saj več kot 90 odstotkov vseh prihodkov ustvarijo z vstopninami in vodenji. Ob tem je poudaril: »Muzej se zdi na prvi pogled v današnjih časih dokaj analogen, vendar število obiskovalcev dokazuje, da ni vse v tako imenovani digitalizaciji in virtualnosti. Kljub temu smo se v času zapiranja zavedeli pomembnosti delne vizualizacije ter zato pripravili nov 360-stopinjski virtualni ogled muzeja.« Glede letošnjega dogajanja je Martin Šola povedal: »Kobariški muzej je lani obeležil 30-letnico delovanja, vrsta dogodkov pa je žal odpadla. Smo pa pripravili novo občasno – pregledno razstavo 29 mesecev bojev ob Soči, ki razloži vzroke in posledice prve svetovne vojne in soške fronte ter podrobno prikaže vseh 12 soških bitk. Poleg te razstave je osrednja atrakcija muzeja maketa z digitalno projekcijo in predstavitvijo znamenite 12. soške bitke, imenovane tudi Preboj ali čudež pri Kobaridu.« To vsekakor morate videti.

Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki Galerija Božidarja Jakca varuje kar 9000 umetniških del, med njimi skulpturo Žrebiček, za katero je bil njen avtor France Kralj nagrajen leta 1937 na svetovni razstavi v Parizu.

Prirodoslovni muzej Slovenije Spoznajte milijone let staro zgodovino Slovenije in Zemlje. Med posebnostmi tega muzeja je zagotovo fosil triasne triglavske ribe, ki se s starostjo 210 milijonov let umešča med redke najdbe v svetovnem merilu.

Pokrajinski muzej Celje Knežji dvor, rezidenca vplivnih celjskih grofov v 14. in 15. stoletju, je danes muzej, ki hrani različne dokaze pestre preteklosti Celja in njegove okolice. V njem nikakor ne spreglejte najstarejšega artefakta v Evropi – 30.000 let stare šivanke iz Potočke zijalke.

Mestni muzej Ljubljana Lanskoletno zaprtje muzejev in galerij ter ustavitev javnega življenja sta vsekakor presenetila vse v tem muzeju, a so le nekaj dni po razglasitvi epidemije zagnali projekt s ciljem zbrati fotografije, vtise, zapise, posnetke prizorov, ki so sedaj naš novi vsakdan. V projektu Umetniki v izolaciji so vzpostavili spletno galerijo, kjer so na ogled postavljali umetniška dela, ki so nastala v času socialne izolacije, pozabili pa niso niti na pedagoške delavce in objavili na spletu brezplačne učne vsebine. Nejc Kovačič vas sicer vabi, da se letošnje poletje zapeljete skozi zgodovino Ljubljane in si ogledate svetovno znamenitost, najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, vabi domovanje, kjer je bival in ustvarjal Jože Plečnik, v Galeriji Jakopič pa do konca septembra gledajo na svet, kot ga vidi Roger Ballen, eden v svetu najbolj uveljavljenih umetniških fotografov. »Največje pričakovanje letošnjega leta je zagotovo nova galerija. Konec septembra namreč svoja vrata odpira Cukrarna, novo ljubljansko kulturno središče sodobne umetnosti.«

Posavski muzej Brežice Le tu lahko vidite ostanke keltskega bojnega voza. Med redkostmi so tudi baročne sani, darilo avstrijske cesarice Marije Terezije, dih pa vam vzame veličastna Viteška dvorana, v celoti poslikana z baročnimi freskami, na katerih so upodobljene Ovidove Metamorfoze. Z zaprtjem vrat muzeja so vso pozornost preusmerili na možnosti, ki jih ponujajo splet, družbena omrežja in digitalna tehnologija. Koordinatorka in organizatorka kulturnih programov v Posavskem muzeju Andreja Matijevc: »Na spletni strani smo predstavljali predmete iz depoja in zgodbe iz posavske preteklosti. Zasnovali smo tudi nove sklope objav, s katerimi smo se približali mlajšim generacijam. Ker večine razstav in projektov nismo mogli predstaviti v muzeju, smo se odločili za to, da ključne razstave svojim obiskovalcem pokažemo zunaj muzejskih zidov, na ulični razstavi ob gradu. Po razglasitvi epidemije smo s projektom Življenje s korono pričeli spremljati življenje Posavk in Posavcev v času koronakarantene, seveda pa smo bili med izolacijo v stiku s posavskimi šolami in učiteljem omogočili uporabo učnih gradiv.« Osrednja letošnja razstava je Po Posavju z žlico in čašo, ki jo bodo odprli 29. julija, pol meseca kasneje, 15. avgusta, pa vabijo na grajsko dvorišče na Poletni gala koncert. Mednarodno priznani dirigent George Pehlivanian bo z orkestrom in zborom Opera Music Academy uprizoril opero Seviljski brivec.

Park vojaške zgodovine Oglejte si zanimivo vojaško tehnologijo iz različnih obdobij ter se udeležite vojaško-zgodovinskih in ponazoritvenih dogodkov.