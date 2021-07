Omenjena Inuitska konferenca povezuje domorodne Inuite v vseh državah, ki mejijo na Arktiko. Simonova je leta 1975 pomagala skleniti zgodovinsko pogodbo med plemeni Cree in Inuiti ter provincialno vlado Quebeca. To je prva sodobna pogodba Kanade z domorodnim prebivalstvom Amerike.

Položaj generalne guvernerke je praktično protokolarne narave, vendar lahko zastopnica britanske kraljice, ki je uradno še vedno vladarka Kanade, tudi potrjuje zakone, ki jih sprejema parlament in v času vojne vodi vojsko.

Kanada se trenutno sooča z neprijetno zgodovino odnosov evropskih priseljencev in domorodnih prebivalcev v času kolonizacije. Nedavno so odkrili več kot tisoč neoznačenih množičnih grobov domorodnih otrok, ki so jih evropski priseljenci odvzeli domorodnim prebivalcem za prisilno prevzgojo.

To je trajalo celo vse do 90. let prejšnjega stoletja. Domorodne otroke so prisilno vpisovali v šole, ki jih je v imenu vlade vodila katoliška cerkev. Zaradi bolezni in zanemarjanja je umrlo več kot 4000 otrok. Preživeli se spominjajo ponižanj, nasilja in spolnih zlorab.

Tako kot v ZDA je tudi v Kanadi izbruhnilo ogorčenje nad zgodovino države in več deset cerkva po Kanadi je bilo v zadnjih tednih požganih. Protestniki so rušili kipe kraljice Elizabethe II. in kraljice Viktorije, ki je vladala, ko so začeli odpirati take šole.

Trudeau se je za neverjetno škodljivo vladno politiko asimilacije opravičil junija letos.

Simonova se je rodila leta 1947 v vasi Kuujjuaq na obali zaliva Ungava in je bila tudi sama v eni od podobnih šol. »Moramo docela priznati in si zapomniti ter se soočiti z grozodejstvi naše kolektivne preteklosti,« je dejala v torek. Izrazila je upanje, da bo na svojem položaju uspela pripraviti vse Kanadčane, da razumejo svojo zgodovino, kulturo in način življenja. Svoje imenovanje je označila za pomemben korak v smeri sprave.

Na položaju je zamenjala nekdanjo astronavtko Julie Payette, ki je januarja odstopila po obtožbah o nadlegovanju podrejenih, na katere je kričala, jih zmerjala, poniževala in se do njih obnašala nasilno.