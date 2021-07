Gre za raziskovalno kriminalko in skrivnostni triler z elementi mračne grozljivke ter temačne drame, v kateri policijski dvojec korak za korakom odkriva temačno ozadje nenavadnih umorov.

Kurentova luna je eden od 19 projektov, ki jih je komisija izbrala med 202 prijavljenima, so še sporočili s Slovenskega filmskega centra, in bo tako dobil priložnost za obsežnejšo predstavitev potencialnim koproducentom, investitorjem in distributerjem ter preostalim filmskim profesionalcem iz Koreje, Japonske, Kitajske, Indonezije, Tajske in drugih držav azijskega trga.