Kot so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili pri Uefi, je nogometaša osebno povabil predsednik zveze Aleksander Čeferin, a za zdaj še ni znano, ali bo Eriksen povabilo krovne zveze, ki velja zanj in za njegovo ženo, sprejel ali pa bo nadaljeval okrevanje.

Danski nogometaš se je 12. junija med tekmo s Finsko nenadoma zgrudil. Na igrišču stadiona v Koebenhavnu so ga morali oživljati, pozneje pa je v bolnišnici dobro okreval in tudi že prestal operacijo, med katero so mu vgradili srčni spodbujevalnik. Zdaj okreva v domači oskrbi.

Njegovi soigralci bodo brez Eriksena v sredo igrali drugo polfinalno tekmo EP, v kateri se bodo pomerili z domačini Angleži. Obe polfinalni tekmi, tudi današnjo med Španijo in Italijo, ter veliki finale bo gostil London.