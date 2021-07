Kot je sporočila ruska obveščevalna služba FSB, so konzula Marta Latteja ujeli, ko je iz rok ruskega državljana sprejemal zaupne dokumente. Pridržali so ga zaradi aktivnosti, »nezdružljivih s statusom diplomata" in »odkrito sovražnih« do Rusije.

»Proti tujemu diplomatu bodo sprejeti ukrepi v skladu s pravili mednarodnega prava,« je v izjavi sporočila FSB, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Podrobnosti ruske oblasti ne navajajo, prav tako zaenkrat ni bilo odziva Estonije.

Rusija in zahodne države so se od začetka leta zapletle v niz diplomatskih sporov, ki so vključevali izgone diplomatov. Moskva je aprila med drugim izgnala tudi štiri diplomate iz baltskih držav, potem ko je več držav osrednje in vzhodne Evrope izgnalo več ruskih diplomatov.

Izgoni so bili v veliki meri izvedeni v znak solidarnosti s Češko, ki je izgnala 18 ruskih diplomatov, ker naj bi Moskva stala za eksplozijo skladišča orožja na vzhodu države leta 2014.

V zadnjih mesecih so poleg tega v Nemčiji zaradi domnevnega vohunjenja za Moskvo prijeli ruskega znanstvenika, v Italiji pa mornariškega kapitana, ki je zaupne vojaške dokumente prodal uslužbencu na ruskem veleposlaništvu.