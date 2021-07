Država proti interesom ljudstva

Praznovanje tridesete obletnice osamosvojitve Slovenije ne bi moglo biti zgovornejše, kot je bilo. V Ljubljani smo imeli dve proslavi, eno na Trgu republike, drugo na Prešernovem trgu, eno vladno, drugo ljudsko. Dostop do Trga republike so zapirale kovinske pregrade in policija v bojni opremi. Oblast se je dobesedno ogradila od ljudstva.