Sedemindvajsetletni Alija H., s koreninami na severozahodu Hrvaške, ni niti trznil, ko so ga na sodišču v Milanu spoznali za krivega mučenja in umora dveletnega sinka. Sodišče mu je naložilo dosmrtno zaporno kazen z devetimi meseci samice, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Primer je zaradi ekstremne okrutnosti pretresel tako italijansko kot hrvaško javnost. Dečka, ki je vso noč neumorno jokal, je oče namreč tepel in mučil, s cigareti ga je žgal po koži od glave do stopal. Upal je, da ga bo tako utišal. In ga je. Za vedno.

Na tisti usodni večer 22. maja 2019 je Alija H. s soprogo in njunimi tremi od štirih otrok preživljal večer v družinskem stanovanju v pritličju stavbe v Ulici Ricciarelli v Milanu. Ker ni mogel spati, je okoli tretje ure ponoči vstal, tudi hoja po stanovanju gor in dol ga ni utrudila. Umiriti se je skušal s hašišem, a ga je ta naredil le še bolj živčnega, dodatno pa ga je vznemirjal še jok sinčka v sosednji sobi. Odšel je do posteljice, a ga ni vzel v objem in potolažil, temveč ga je začel boksati po vsem telesu. Deček je kričal še glasneje, predirljiv jok pa je oče skušal umiriti tako, da se je nad njim začel izživljati s cigareto. Ožgal ga je po vsem telesu, od glave do stopal. Dvoletnik je v nekem trenutku za vedno zaspal.

Krivdo skušal prevaliti na ženo

A se oče na to ni odzval. »Na pomoč, moj sin ne diha!« je šele dolge tri ure zatem kričal v telefon reševalcem, še pred njihovim prihodom pa je s tremi hčerami pobegnil in se skril pri znancu. Nekaj ur kasneje so ga aretirali. Njegova takrat 23 let stara žena, noseča s petim otrokom, je ob prihodu rešilca neutolažljivo jokala in objemala neodzivno truplo svojega fantka. Prav nanjo pa je mož na sodišču skušal zvaliti krivdo. »Res sem ga udaril, a nikakor ne tako zelo. Pravzaprav sem ga ugriznil, a ne močno. Ona pa ga je udarila v oko in mu po vsem telesu ugašala cigarete,« je jel pojasnjevati. Ko ta strategija ni uspela, se je skušal izgovoriti še na drogo. »Ko sem kadil hašiš, sem imel vedno hude halucinacije. Prepričan sem bil, da je sin zaklet, saj mi je tako pravila njegova mama. Večkrat sem bil tako paranoičen. Zbujal sem se sredi noči, kadil, ga zbujal in tepel,« je še povedal. Obdukcija je na dečkovem telesu pokazala hude poškodbe – modrice na obrazu, trupu, nogah, več zlomov (tudi na glavi), ugrizov in opeklin zaradi ogorkov.

Tožilstvo je moškega preganjalo tudi zaradi zlorabe mladoletnih hčera, a mu tega niso uspeli dokazati, so bili pa uspešni pri pregonu zaradi izživljanja nad ženo. Proti njemu je že vložila tožbo, s katero bi lahko prejela vse do 300.000 evrov odškodnine. Odvetnik Giuseppe de Lalla je že napovedal pritožbo zoper obsodbo. Prepričan je, da bi bilo 30 let zapora zadostna sankcija. Po pravnomočnosti sodbe bi Alijo lahko predali hrvaškim oblastem in bi tako kazen prestajal v svoji domovini. Kot stranski ukrep kazni mu je sodišče namreč določilo tudi izgon iz Italije. tak