Več kot polovico novih okužb z virusom sars-cov-2 so potrdili pri mlajših od 30 let, zaradi česar so se že pojavile domneve, da je porast novih okužb povezan z živahnim nočnim življenjem. Grčija je minuli teden odpravila policijsko uro, ki je veljala od 1.30 do 5. ure. Poleg tega naj bi bila za porast novih okužb kriva prisotnost različice delta.

Po poročanju grških medijev naj bi vlada že razmišljala o ponovni uvedbi ukrepov za zajezitev okužb, kot sta nočna omejitev gibanja in prepoved potovanj. Omejevalni ukrepi naj bi sicer veljali za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19. Prav tako nameravajo v Grčiji okrepiti kampanjo za cepljenje, med drugim z mobilnimi centri za cepljenje v počitniških krajih.