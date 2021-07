Po dnevu premora so kolesarji svoje noge nazaj na delovno temperaturo ogreli na ravninski etapi od od Albertvilla do Valenca. Pretežno miren dan je v zadnjem delu etape začinil močan bočni veter, ki je razbil glavnino. Za hip se je v težavah znašel tudi nosilec rumene majice vodilnega na dirki Tadej Pogačar, ki pa je na srečo uspel ujeti vodilno skupino kolesarjev in tako ni zgubil časa v boju za skupno zmago, kjer ima še vedno velikansko prednost. Slabše sta se v vetru znašla preostala Slovenca na dirki Matej Mohorič (Bahrain-Victorius) in Luka Mezgec (BikeExchange), ki sta na cilj prišla z več kot pol minutnim zaostankom.

V prvi skupini je ostalo dobrih 70 kolesarjev, ki so se udarili v ciljnem sprintu. Tam je bila tudi celotna ekipa Deceuninck-QuickStepa, ki je vodila glavnino za nosilca zelene majice najboljšega sprinterja na Touru do sedaj Marka Cavendisha. »To je bil vlak stare šole, kot voda v mlinu. Šlo je za zaključni kot iz učbenika,« se je na cilju smejalo Britancu, ki je še tretjič na letošnjem Touru unovčil odlično delo ekipe. Tokrat bi sicer skoraj da naredil klasično sprintersko etapo, saj je roke v zrak dvignil že pred ciljno črto, z veliko hitrostjo pa se mu je približeval Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), a počasni posnetek je vseeno potrdil zmago 36-letnika iz otoka Man. »Moral sem le dokončati delo, saj mi ni bilo treba nič delati, razen v zadnjih 150 metrih. To je bila zmaga ekipe, ki se ji moram zahvaliti za vse,« je dodal.

Vrnitev odpisanega Za Markom Cavendishem je že po desetih etapah sanjskih Tour, saj si verjetno tudi v najbolj pobožnih sanjah ni mogel predstavljati takega razpleta. Britanec je svojo zadnjo zmago na francoski pentlji zabeležil leta 2016, nato pa se je začelo trpljenje v njegovi sicer izjemno bleščeči karieri. Tudi letos sprva ni bil v načrtih ekipe za najprestižnejšo dirko v sezoni. A zvezde so bile na njegovi strani, saj se je poškodoval Irec Sam Bennet in vlogo sprinterskega kapetana so v ekipi dodelili izkušenemu Britancu. Ta zaupanje vrača na najboljši način. Potem, ko je dobil prvo etapo, se v sprinterskih zaključkih zdi nepremagljiv. Je izjemno samozavesten in še dodatno motiviran. Z včerajšnjo zmago je namreč prišel do 33. zmage na Tourih in je le še zmago oddaljen od rekorda Eddya Merckxa. »Dirkam na etapne zmage,« je tokrat že bolj samozavestno tudi o tem govoril Manxman, ki je v Valencu zmagal že drugič v karieri. »Poznali smo ta cilj. Vedeli smo, da moramo zadnji zavoj vzeti na široko, da ohranimo hitrost,« je razkril recept za nov uspeh.