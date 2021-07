Predsedujoči sodnik Matthias Pheiler je ob izreku kazni izrazil šok nad grozljivimi dogodki, ki so bili predmet sojenja, obravnavani zločini pa da »presegajo vse, čemur je bilo to sodišče doslej priča«. »Postopek je tudi jasno pokazal, kako pedofili delujejo: varajo, lažejo in manipulirajo s tistimi okrog žrtev,« je dejal in izrazil olajšanje, da ni bilo treba pričati nobeni izmed žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni obtoženec v primeru je bil 28-letni računalniški tehnik, naveden zgolj kot Adrian V., ki je lansko pomlad skupaj z več drugimi moškimi v vrtno lopo zaprl najmanj dva fanta, ju omamljal in v obdobju treh dni večkrat posilil. Ena izmed žrtev je bil danes 11-letni sin njegovega dekleta.

Tožilci so v okviru sojenja predstavili okoli 30 ur dokazov v obliki videoposnetkov, ki so bili v veliki meri objavljeni tudi na forumih na temnem spletu. Trije preostali obtoženci, stari od 26 do 43 let, naj bi se z glavnim obtožencem srečali prav na spletu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija sicer še vedno preučuje v povezavi s primerom zbrane dokaze, s pomočjo katerih so že identificirali več deset dodatnih osumljencev tako v Nemčiji kot drugih državah. Pet moških je bilo celo že obsojenih.

Gre sicer le za enega v vrsti grozljivih primerov zlorabe otrok, ki so v preteklem letu pretresli zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija in vodili v zaostritev zakonodaje na tem področju. Nemški parlament je namreč marca potrdil ostrejše kazni za uporabo in deljenje posnetkov zlorabe otrok. Zakon poleg tega policiji in tožilstvu daje širša pooblastila pri nadzorovanju spletne komunikacije osumljencev, še piše AFP.