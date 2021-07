V ponedeljek so sicer začele veljati nekatere sprostitve protikoronskih omejitev. Tako ob izpolnjevanju pogoja preboleli, cepljeni ali testirani (PCT) uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah tudi v zaprtih prostorih ni več obvezna, prav tako ob izpolnjevanju pogoja PCT maske niso obvezne v notranjosti gostinskih lokalov.

Kot poročajo mediji, pa bi bilo po mnenju strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje glede na širjenje bolj nalezljive delta različice koroanvirusa tudi v vseh ostalih zaprtih prostorih še vedno smotrno uporabljati maske. Svetovalna skupina vladi tudi predlaga, da osebam, ki so cepljene ali so prebolele covid-19, po vrnitvi z držav, ki so na rdečem ali temnordečem seznamu, ne bi bilo treba v karanteno. Še naprej pa bi ta ukrep veljal za tiste, ki novega koronavirusa niso preboleli ali niso cepljeni, karanteno pa bi lahko po petih dneh prekinili s PCR testom.

Minister Poklukar je danes dejal, da vlada v najširšem možnem obsegu posluša predloge strokovne skupine. »Dejstvo pa je, da smo se v zadnjih 16 mesecih naučili, da moramo za obvladovanje epidemije skoraj dnevno prilagajati določene ukrepe,« je dejal minister na novinarski konferenci Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ob pozivu k cepljenju. Dodal je, da si želijo, da bi ukrepe lahko spreminjali redkeje, jih pa morajo tudi z vidika odločitve ustavnega sodišča preverjati praktično tedensko.

Spomnil je tudi, da so že pred desetimi dnevi opozarjali, da zaradi nove variante virusa prihajamo v obdobje, ko se bo neko postopno sproščanje ukrepov verjetno ustavilo oz. bo ključno to, kar tudi stroka poudarja vse od pomladi: izvajanje in upoštevanje protokola PCT. »Bolje kot bomo ta protokol izvajali, manj bo drugih ukrepov,« je poudaril minister.

Izredni član SAZU Roman Jerala, ki je sicer vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, ni naklonjen dodatnemu sproščanju ukrepov. Smiselno se mu zdi, da se ohrani nošenje mask v zaprtih prostorih. Pri tem je ocenil, da je zelo majhna možnost - če bo dosežena res visoka precepljenost -, da bi se izognili ponovnemu večjemu zapiranju.