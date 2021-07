Novogoriški policisti izsledili osumljenca simuliranja prometnih nesreč

V zadnjih dneh se je na Goriškem in Ajdovskem večkrat pojavil takrat še neznani voznik, ki je z lažnim prikazovanjem prometne nesreče od drugih voznikov želel izsiliti denar. V nekaj primerih mu je to celo uspelo, v ponedeljek pa so ga policisti po prijavi izsledili in prijeli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.