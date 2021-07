Od danes pa do četrtka po državi poteka predčasno glasovanje. Glas na referendumu o noveli zakona o vodah lahko oddate vsak dan med 7. in 19. uro. Na družbenih omrežjih se vrstijo fotografije dolgih vrst državljanov in državljank, ki so se odločili oddati glas še pred nedeljo.

Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Ker pa glede tega, kje in kako lahko oddate glas na referenduma, na terenu vlada kar nekaj zmede, objavljamo uradno povezavo na strani Državne volilne komisije, kjer lahko preverite, kje lahko glasujete v vašem kraju. To lahko preverite tudi na strani pobudnika referenduma Gibanja za pitno vodo.

V Ljubljani sicer predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana poteka na Gospodarskem razstavišču. V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji. Za izvedbo predčasnega glasovanja so se odločili zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volivcem.

Volivci iz Maribora po drugi strani poročajo o tem, da zmedeno iščejo lokacijo za oddajo glasu. V mariborskem volilnem okolišu je bilo namreč doslej možno predčasno glasovati na skupni lokaciji v središču Maribora, v Razstavnem salonu na Grajski ulici 7. Letos pa je skupno točko nadomestilo sedem lokacij predčasnih volišč, po ena znotraj posamičnega volilnega okraja.

V sredo pa se bo iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo še za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), za volivce, ki bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.

Začetek predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o vodah. Vrsta pred Gospodarskim razstaviščem danes dopoldne. pic.twitter.com/J2Q7WJvB5F — necenzurirano.si (@necenzurirano_) July 6, 2021