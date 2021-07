Pošiljajo jih cepljenim z enim ali dvema odmerkoma ter prebolevnikom, pri katerih test z metodo PCR ni starejši do 180 dni. Tiskanih potrdil po drugi strani ne bodo pošiljali posameznikom, pri katerih testi niso pokazali na okužbo. Na NIJZ pojasnjujejo, da gre v tem primeru za kratkotrajno veljavnost, od prvega julija dalje pa taka potrdila izdajajo izvajalci testiranja. Tudi v primeru cepljenih in prebolevnikov od začetka julija dalje evropsko digitalno potrdilo sproti izdajajo izvajalci cepljenja oziroma testiranja.

Na NIJZ so minuli četrtek ugotavljali, da bo ob milijonu tiskanih potrdil pošiljanje trajalo nekaj dni. Predvidevali pa so, da bodo zadnja potrdila do naslovnikov prispela nekje do sredine tega tedna. Še prej je minister za zdravje Janez Poklukar napovedoval, da bodo predvidoma 30. junija potrdila poslali vsem, ki so bili do takrat polno cepljeni proti covidu-19, nekaj dni kasneje pa še prebolevnikom in ljudem, ki so bili cepljeni z enim odmerkom. Kje se je zataknilo? Na NIJZ so znova spomnili na veliko število potrdil in večdnevno pošiljanje, morebitne druge zagate pa za zdaj niso znane.