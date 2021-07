Strache naj bi glede na obtožnico poskrbel za to, da je bila klinika Walterja Grubmüllerja v času koalicije Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov sprejeta v finančni sklad za zasebne zdravstvene ustanove. V zameno za spremembo ustrezne zakonodaje naj bi Grubmüller konec avgusta 2017 svobodnjakom nakazal 10.000 evrov. Spomladi 2018 pa naj bi Stracheja in njegovo soprogo povabil na počitnice na grški otok Krf. Plačal naj bi jima bivanje in pot z zasebnim letalom. Strache je obtožen prejemanja podkupnine, Grubmüller pa podkupovanja.

Tožilka Silvia Thaller je v uvodni besedi Stracheju očitala, da je imel koristi od nevestnega opravljanja dolžnosti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Kot tedanji vodja poslanske skupine FPÖ je julija 2017 začel postopek spremembe zakonodaje. Podkancler je postal decembra istega leta.

Thallerjeva je dejala še, da gre za "hudo kaznivo dejanje". Prispevek stranki je "kazniva korupcija", Strachejevo ravnanje pa je "kazenskopravno prepovedano". Po njenih besedah je vodji svobodnjakov šlo za denarne koristi zase, za svojo ženo in stranko.

Po besedah tožilke gre za prvi postopek v povezavi s preiskavo afere Ibiza, ki je maja 2019 z oblasti odnesla vlado ÖVP in FPÖ. Takrat se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki je nastal na Ibizi, v katerem takratni vodja svobodnjakov Strache domnevno nečakinjo ruskega oligarha posredno nagovarja h korupciji.

Strache je v posnetku govoril še o tajnih političnih donacijah večjih avstrijskih podjetij. Med drugim je omenil vodilno igralniško skupino Novomatic. Sporno naj bi bilo tudi imenovanje politika iz vrst FPÖ na vodilno mesto v z Novomaticom povezani skupini igralnic.

Po aferi je Strache odstopil kot podkancler in kot vodja svobodnjakov, posledično je razpadla tudi takratna koalicijska vlada med svobodnjaki in ljudsko stranko kanclerja Sebastiana Kurza. Slednja je vlado po novih volitvah oblikovala z Zelenimi.