V času šolanja na daljavo so po vsem svetu začeli z izvajanjem raziskav o posledicah ter učinkovitosti takšnega načina izobraževanja. Do sedaj opravljene raziskave večinoma izpostavljajo enake težave, s katerimi se spopadajo učenke in učenci, o sistemskem vidiku šolanja na daljavo za otroke s posebnimi potrebami med epidemijo ter posledicami, ki so mu sledile, pove dr. Cirila Peklaj, redna profesorica za pedagoško psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

V januarju so se ponovno odprle šole in zavodi s prilagojenim programom v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je prispevala k vsaj delni ureditvi zadev na področju. Zavode s prilagojenim programom obiskuje več kot 4700 otrok ter mladostnikov, zaposlenih pa je nekaj manj kot 3000 strokovnih delavcev. »Učenci, ki obiskujejo posebne programe ali programe z nižjim izobraževalnim standardom, potrebujejo predvsem prilagojen pristop dela ter individualnih spodbud, ki jih učitelj lahko v prvi vrsti udejani skozi neposredni kontakt,« pove Barbara Smolej Fritz, ravnateljica Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško - Osnovne šole s prilagojenim programom. Izpostavlja, da sta se v času izobraževanja na daljavo pokazali dve pomembni sferi izobraževanja: čustveno-socialni vidik ter ogromen pomen šole kot varovalnega dejavnika, še posebej pri učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega socialnega okolja. »Ob vrnitvi v šolske klopi smo pri učencih v prvi vrsti opazili poglobitev težav, ki so obstajale že prej,« razloži Smolej Fritzeva.

V začetnem obdobju so opažali več odklonilnega vedenja, agresije in težav na področju duševnega zdravja, hkrati pa so se morali učenci znova vrniti v rutino šolskega dela, ki je zelo pomembna, saj učencem v veliki meri predstavlja občutek varnosti. »V luči epidemije ugotavljamo, da so razlike med našimi učenci postale večje, kar je pomenilo, da so bile potrebne še večje prilagoditve dela,« še doda. Za računalniško opremljenost tistih učencev, ki so tehnologijo za opravljanje šolskega dela potrebovali, je šola v večini poskrbela sama, s pomočjo donacij društev in podjetij, a ravnateljica opozarja, da ni dovolj zgolj imeti računalnik, temveč je potrebno tudi znanje o njegovi uporabi. »Soočali smo se z različnimi težavami in jih individualno reševali. Veseli pa me, da kljub epidemiji nismo izgubili stika z učenci,« še doda Smolej Fritzeva.

Posledice dolgega zaprtja izobraževalnih ustanov postajajo s časom bolj vidne in jasne. »Otroci s posebnimi potrebami so zelo heterogena skupina, znotraj katere je splošne ugotovitve težko določiti. Ocenjujem, da se največje težave pojavljajo pri otrocih s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redno osnovno šolo, verjetno največje pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,« pove dr. Peklaj. Raziskave kažejo na občutek osamljenosti in anksioznosti, povezan z uspešnostjo učnega procesa ter prekinitvijo socialnih stikov. K splošnemu občutku nemoči so pripomogle tudi sistemske težave, tehnološka opremljenost, dostop do interneta ter socialne razmere in primerni pogoji za izobraževanje, hkrati pa je velik del izobraževanja postal odgovornost staršev.

Novemu načinu specialnega pedagoškega dela pa so se morali prilagoditi tudi učitelji. »Na začetku so se bolj osredotočili na znanje kot na druge vidike, ki so prav tako pomembni: čustveni, socialni, motivacijski vidik izobraževanja,« razloži dr. Peklaj. Težave so se pojavljale na področju samoregulacije, organizacije časa, namenjenega za opravljanje šolskih obveznosti, ter občutek nemoči. »Pedagog lahko v veliki meri prilagodi način dela, kljub temu pa na daljavo ni mogoče nadomestiti osebnega stika in časa, potrebnega za doseganje rezultatov. Dejstvo je, da je nujno, da so otroci v šoli, ker so posledice za njih lahko še hujše, « še doda dr. Peklaj.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v marcu razpisalo evalvacijsko študijo poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov z namenom prejema utemeljenih informacij o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo, prvo preliminarno poročilo pričakujejo do konca avgusta 2021.

Loredana Hana Vegelj