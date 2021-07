Premier je v nagovoru izpostavil dejstvo, da se vsi sprašujemo, kakšna jesen nas čaka, pri čemer se mu zdi ključno ljudi prepričati, da se cepijo. Vsak državljan naj naredi vse, da se ustavi pandemija, je pozval. Ob tem je poudaril, da morajo ad hoc rešitve v pandemiji nadomestiti trajni strukturni ukrepi.

Janša je sicer izpostavil znane prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja: odpornost in okrevanje ter strateška avtonomija unije, unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse, pri čemer je poudaril tudi pravico do svobode izražanja, ter verodostojno in varno EU, ki je spodobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v soseščini.

Izpostavil je še konferenco o prihodnosti Evrope, pri čemer je pozval vse, da prispevajo svoje poglede. K razpravi so poklicani vsi, ne da bi kdor koli druge učil o evropski prihodnosti, dobrodošli so vsi pogledi, tudi če si nasprotujejo, je poudaril.

V doslej več kot polurnem nagovoru je izpostavil tudi pomen spoštovanja vladavine prava na osnovi enakih meril, saj da je to ključen pogoj za medsebojno zaupanje med članicami. Jasno mora biti, da na koncu vedno odloči neodvisna sodna instanca, ne politični organ, zato je pomembna kakovost pravosodnega sistema, je dejal.

Slovensko predsedstvo bo po njegovih besedah posebno pozornost namenilo svobodi in pluralizmu medijev. Izpostavil je mednarodno konferenco, ki bo v Sloveniji 23. avgusta ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov.

Janša je izpostavil tudi pomen koraka naprej na Zahodnem Balkanu, saj če ne bo dejavna EU, bo to storil nekdo drug z drugačnimi interesi.