Anderson je v 16. minuti domače popeljal v vodstvo, v 38. minuti so gostje preko Barclaya izenačili, enajst minut pozneje pa so znova povedli domači. Zadel je Aleksander Romanov. Podaljšek je Tampi v 54. minuti prinesel Patrick Maroon.

Ob koncu tekme in na začetku podaljška so se domači ubranili v igri z igralcem manj, potem pa je Anderson ob koncu četrte minute podaljška razveselil 3500 navijačev v dvorani Bell Centre. Anderson je začel akcijo, popeljal plošček v napadalno tretjino gostov in podal pred gol. Do strela je prišel Cole Caufield, hokejisti Tampe so njegov strel blokirali, plošček pa se je odbil do Andersona, ki je zadel med padanjem.

Carey Price je za Montreal, ki je na prvih treh tekmah prejel kar 14 zadetkov, zbral 32 obramb.

Peta tekma bo v noči na četrtek po slovenskem času.