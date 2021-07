Aktivisti vztrajajo: vsi posnetki trpečih živali so s prašičje farme Ljutomerčan

Inšpektorji uprave za varno hrano na prašičji farmi Ljutomerčan večjih nepravilnosti niso ugotovili, podvomili so tudi, ali so vsi posnetki aktivistov o domnevno slabem ravnanju z živalmi res nastali na tej farmi. To naj bi raziskala policija, na katero je direktor naslovil kazensko ovadbo zoper neznano osebo.