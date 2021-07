Včeraj je kranjska okrožna sodnica Adrijana Ahačič opravila predobravnavni narok za 20-letnika iz Krope, ki je, kot je aprila razkrila policija, načrtoval prvi strelski pohod pri nas. Po poročanju 24ur.com je sicer priznal vsa dejstva, ki mu jih očita tožilstvo, da je torej za pet tisoč evrov poskusil kupiti polavtomatsko pištolo znamke Glock ter avtomatsko puško remington – gre za poskus kaznivega dejanja po 307. členu kazenskega zakonika, ki se nanaša na nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva. Toda čeprav se je s tožilskimi navedbami strinjal, krivde ni priznal. Vprašanje le-te bodo na naslednjem naroku razčiščevali s psihiatričnim sodnim izvedencem. Obramba ima namreč zanj veliko vprašanj glede tega, ali je bil obtoženi v kritičnem času prišteven ali ne. Da je to vprašanje še vedno odprto, je potrdila tudi višja državna tožilka Helga Dobrin. Mladeniča so na sodišče privedli iz mariborskega forenzičnega psihiatričnega oddelka.

Kot je aprila poročala policija, je pet tisoč evrov vredna kosa orožja in naboje naročil po temnem spletu. Paket, orožje je bilo skrito v mikrovalovni pečici, je na poti v Slovenijo zasegel ameriški urad za domovinsko varnost ter o nevarni vsebini obvestil slovenske kolege. Ti so v ekspresni preiskavi izsledili naročnika paketa, naslovljen je bil namreč na njegov domači naslov. Podatke o njegovem ravnanju naj bi zbirali tako po klasični poti kot tudi s prikritimi ukrepi. Na koncu so ga aretirali s pomočjo specialne policije, vendar se ni upiral. Po neuradnih podatkih naj bi ravno med zaključno hišno preiskavo našli tudi seznam, na katerem naj bi bile poimensko navedene osebe, ki naj bi se jim želel maščevati zaradi domnevnega trpinčenja. Med njimi naj bi bili učitelji v osnovni šoli in nekdanji sošolci. »Obstajala je velika verjetnost, da bi v kratkem prišlo do množičnega poboja v javni ustanovi. Preprečili smo tragedijo,« je takrat na tiskovni konferenci razplet komentiral Primož Donoša, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Kranj. mfr