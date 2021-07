Matteo Berrettini je v tej sezoni eden najboljših teniških igralcev na svetu. Predvsem od Beograda naprej. Peščeni turnir v Srbiji, prvega od dveh, je osvojil ter pripotoval v Pariz samozavesten. V četrtfinalu Rolanda Garrosa je sicer z 1:3 v nizih izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu Novaku Đokoviću, toda vprašanje je, kako bi se dvoboj končal, če organizatorji v trenutku, ko je bila publika povsem na strani Italijana, zaradi policijske ure ne bi izpraznili stadiona. Đoković se je po zmagi drl kot »sneta sekira«, saj se je zavedal, da je preskočil nevarno mino na poti do želenega cilja.

Pred Wimbledonom je Berrettini tekmoval v Queensu ter prepričljivo dobil generalko pred Wimbledonom. Tudi v Londonu blesti, saj se je uvrstil v četrtfinale zgolj z enim izgubljenim nizom, in sicer v 1. krogu proti neugodnemu Argentincu Guidu Pelli. V nadaljevanju je gladko s 3:0 premagal vse tri tekmece, zadnjega včeraj Belorusa Iljo Ivaško, predzadnjega v soboto tudi Slovenca Aljaža Bedeneta. Porazi Berrettinija so v zadnjih mesecih sila redki, na travi pa je letos dosegel že deveto zmago zapored. Poleg izvrstnega začetnega udarca ga krasi predvsem sijajen forehand, s katerim dobiva večino svojih točk.

»Izjemno sem motiviran in to kažem na vsakem koraku. Zmaga na Rolandu Garrosu mi je dala krila, posebej potem ko sem v drugem tednu odigral dva dvoboja v petih nizih in dva v štirih. Vzelo mi je veliko energije, a hkrati moči, da sem pripotoval v London samozavesten,« je po wimbledonski zmagi številka 4 povedal Novak Đoković, ki je na letošnjih turnirjih največje četverice dosegel že 18. zmago v nizu. Srb se bo jutri v četrtfinalu pomeril z Martonom Fucsovicsom (48. igralec sveta), ki se je na turnirjih za gland slam prvič uvrstil med najboljšo osmerico. Madžar je včeraj pripravil presenečenje, saj je v petih nizih ugnal favoriziranega Andreja Rubljova.

V ženski konkurenci je Angelique Kerber dokazala, zakaj je ena najboljših igralk na travi. Zmagovalka Wimbledona leta 2018 je bila boljša od 17-letne Američanke Coco Gauff, ki je v osmini finala premagala Kajo Juvan. »Prepričana sem, da bo Coco v svoji karieri osvojila veliko turnirjev največje četverice. Velik izziv mi je pomenil dvoboj z njo, zmaga mi pomeni veliko. Tudi zato, ker sem jo dosegla na osrednjem igrišču, kjer imam kurjo polt že vsakokrat, ko že pomislim nanj,« se je veselila Angelique Kerber, ki v tej sezoni na travi še ne pozna poraza.

Po maničnem ponedeljku v Wimbledonu bodo danes v Londonu štirje ženski četrtfinalni dvoboji, jutri pa moški. Včerajšnji spored je v večernem času znova zaznamoval dež, zato so organizatorji osrednje igrišče in igrišče številka 1 pokrili s streho.