»Pridite k nam! Ponujamo sveže ribe in domače grško vino,« gostinci vabijo turiste, ki se te dni sprehajajo po ulicah drugega največjega kretskega mesta Hanija. Mesto je v zadnjem mesecu oživelo. Ljudje so sproščeni, slišijo se francoščina, ruščina, tudi slovenščina.

Toda videz poletne idile se konča takoj, ko se zapletemo v pogovor z lokalnimi ponudniki. »Odprli smo pred enim mesecem, vendar izpada od prej ne bo mogoče nadomestiti,« nam pove Katerina, ki v eni od obrobnih uličic prodaja usnjene sandale, ki jih izdeluje njen mož. Ceno drugače dragih sandal je zdaj spustila na 15 evrov. »Če plačate z gotovino in vzamete še kak kos zraven, vam dam dodaten popust,« pove.

Sezona, ki se je komaj začela, poleg lastnikov malih trgovin, hotelov in gostincev skrbi tudi oblast. Grčija ima podobno kot Slovenija eno najnižjih stopenj precepljenosti prebivalstva: le približno tretjina odraslih je že cepljena tudi z drugim odmerkom.

Polovica jih ostaja zaprta

Po podatkih hotelirske zbornice bo grško poletje letos podobno lanskemu. Ugotavljajo več kot polovičen upad prihodkov v turizmu v primerjavi z letoma 2018 in 2019. Na Kreti polovica ponudnikov sploh ni odprla svojih namestitev, nekateri pa so se prilagodili nepredvidljivi pandemični situaciji. »Letos smo bili prisiljeni znižati cene. Trenutne rezervacije niso zanesljive, saj lahko gostje, ki so rezervirali nastanitve prek spletnih strani, kot sta Airbnb in Booking, svojo odločitev spremenijo nekaj dni pred prihodom,« nam pove Jorgos Vavules, ki vodi družinske nastanitve Architect's apartment in ima prav tako polovičen upad prihodkov. Vavules se je skupaj z bratom domislil drugačnega načina poslovanja, ki ga je bil primoran vpeljati že lani. »Od skupno 17 apartmajev jih vsaj pet dajemo v najem vse leto. To nam omogoča, da lahko vzdržujemo nastanitvene zmogljivosti in vlagamo v obnovo,« nam pove. Med rednimi stanovalci počitniških apartmajev srečamo digitalne nomade iz Rusije, Irske in Francije, pa tudi grške policiste in učitelje, ki so bili premeščeni s kopnega in zdaj delajo na Kreti. »Včasih smo gostili velike skupine turistov, ki so prihajale iz Skandinavije in se vsak teden izmenjevale. Vse to so urejale agencije, imeli smo pet redno zaposlenih,« se spomni Vavules. Zdaj vodi recepcijo skupaj z bratom, zaposleno pa imajo samo čistilko.

Tistim, ki niso odprti ali pa imajo občutno manj prihodka, je država namenila posebna sredstva. Vavules je tako lani prejel 15.000 evrov denarne pomoči, ker so apartmaji obratovali s 40-odstotno zasedenostjo. Za vzdrževanje celotnega objekta to ni dovolj. Začel je že razmišljati o prodaji. »Počakali bomo še do konca letošnje sezone. Računamo na domače goste, na tuje zaradi vseskozi spreminjajočih se ukrepov ne moremo,« pove.