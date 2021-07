Mednarodno poročilo: medijska situacija v Sloveniji se slabša

Sodelavci Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so podrobno predstavili poročilo o položaju medijev v Sloveniji. Mednarodne strokovnjake skrbi, da bi novinarska združenja in neodvisni mediji pod oblastnimi pritiski sčasoma popustili in bi se odvil Janšev »madžarski scenarij«.