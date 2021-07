Družba Rimac Automobili se bo preimenovala v skupino Rimac, sestavljena pa bo iz dveh družb - Bugatti Rimac in Rimac Technology.

Skupina Rimac bo 55-odstotni lastnik novonastale družbe ter 100-odstotni lastnik družbe Rimac Technology, ki bo med drugim nadaljevala z razvojem baterij, motorjev in ostalih komponent.

Prve neuradne informacije, da se Rimac z Volkswagnom dogovarja za prevzem znamke Bugatti, so se pojavile lani jeseni. Danes so v hrvaškem podjetju informacijo potrdili in dodali, da gre za zgodovinsko prelomnico.