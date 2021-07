Ko bodo v soboto, 17. julija, podelili letošnje zlate palme, se bo mnogim odvalil kamen s srca: organizatorjem, ker so po letu dni prisilnega predaha pod streho spravili 74. izdajo festivala, obiskovalcem, ker so se izognili (še eni) virtualni izdaji, in seveda ustvarjalcem, ki bodo – če delta varianta ne useka s polno paro – svoje filme končno le spravili v kina.

Cannes 2021 je sicer po malem tudi Cannes 2020: številni filmi in avtorji so bili napovedani že lani, pa so cansko premiero preprosto prestavili za leto dni – in dva meseca. Letošnji festival je imel prvotni termin, kot vedno, v maju, vendar je nepredvidljivi kovid festivalsko direkcijo prisilil v alternativne scenarije, dopuščali so celo možnost prestavitve na oktober. Zdaj se bomo, skupaj s turisti (kolikor jih bo) drenjali v julijski pripeki.

Konec vrst za vstopnice Ampak vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega. Puritanski Cannes, ki libertinizem izraža samo skozi občasne programske ekscese (seks in nasilje sta pač odmevni postavki), se bo v sklopu kovidnih ukrepov moral odreči enemu svojih »zaščitnih znakov«, ritualnemu in naravnost fetišističnemu ustvarjanju melodrame pred projekcijami. Sistematičnemu povzročanju dolgih čakalnih vrst, ustvarjanju suspenza, komu med čakajočimi se bo uspelo preriniti na projekcijo in komu bodo pred nosom zaprli vrata, bo – vsaj začasno – odklenkalo. Hierarhični sistem akreditacij in vstopnic, ki niti slučajno ne zagotavljajo vstopa v dvorano, je namreč tako neizprosen, da so mnogi dolgoletni poročevalci in kupci (med njimi je kar nekaj slovenskih) preprosto obupali in položili orožje. Glavna predfestivalska novica letošnjega Cannesa so skratka – vnaprejšnje rezervacije sedežev! Rezerviraš, prideš deset minut pred predstavo, pokažeš QR kodo za kovidni test ter digitalno vstopnico in voilà! O praktični implementaciji novega reda bomo po potrebi poročali, nihče pa si ne dela utvar: bitka za proste sedeže se bo, kot v kakšni distopični znanstveni fantastiki, preselila na splet.