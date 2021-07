Po večmesečnem stopnjevanju napetosti in nesporazumih v Gibanju petih zvezd je njegov soustanovitelj, komik Beppe Grillo, minuli teden prekinil sodelovanje z nekdanjim premierjem Giuseppejem Contejem. Očita mu, da je brez politične vizije in voditeljskih sposobnosti in da sodi njegovo razmišljanje v 17. stoletje, čeprav ga je prej dvakrat predlagal za predsednika italijanske vlade in ga po Contejevem odstopu februarja letos povabil na čelo Petih zvezd, da bi gibanje pomagal preoblikovati v sodobno politično stranko. Razkol pušča odprti dve možnosti: politični upor znotraj Gibanja v podporo Conteju ali pa odhod njegovih somišljenikov, med katerimi je veliko poslancev in senatorjev.

Zadnje štiri mesece je Conte oblikoval novi statut Gibanja, etični kodeks in vrednote, ki naj bi jih po rekonstrukciji zagovarjali v prihodnosti. Leta 2009 je nastalo kot gibanje proti »politični kasti« oziroma staremu sistemu, a je pozneje postalo del tega tudi samo. Contejeva zamisel organizacije v prihodnosti je, da bi bilo ideološko težišče stranke na napredni okoljevarstveni politiki po vzoru današnjih nemških Zelenih. Osrednja ideja je odpreti prostor znotraj stranke tudi za gospodarstvenike, ki bi posredno prispevali k potrebnem naravovarstvenem preobratu v gospodarstvu. Conte je zavzel stališče, naj vodja stranke ne bo poslanec in naj Pet zvezd prekine s svojo preteklo prakso in ukine Grillovo vlogo, ki si to organizacijo lasti za svojo.

Iskanje sprejemljivih sprememb

Videti je, da Grillu vse ne gre v račun, še zlasti ne, da ne bi ostal glavna politična avtoriteta. Zaveda pa se, da so spremembe nujne za nadaljnji obstoj gibanja kot parlamentarne stranke. Pred tremi leti je na volitvah prejelo 33 odstotkov glasov, od takrat do danes pa je po javnomnenjskih raziskavah izgubilo več kot polovico podpore. Grillo se je zato po torkovem napadu na Conteja sestal z dvema somišljenikoma, ki predstavljata osrednji politični kader in avtoriteti v stranki. To sta zunanji minister Luigi Di Maio in predsednik italijanskega parlamenta Roberto Fico. Po pogovoru z njima je Grillo predlagal komisijo sedmih modrecev, med katerimi sta tudi Di Maio in Fico. Njihova naloga je ovrednotiti spremembe statuta, etični kodeks in vrednote za pogajanja s Contejevimi zagovorniki. Grillovo potezo je Conte označil kot pozitivno, rekoč: »Vsak poskus posredovanja je dobrodošel.« Hkrati pa je opozoril, naj se ne dotikajo osrednjih točk njegovega predloga.

Z imenovanjem posredniške komisije je Grillo za zdaj suspendiral glasovanje članov gibanja za novo kolektivno vodstvo stranke po platformi Rousseau. Sam je za trojno vodstvo predlagal Di Maia, Fica in županjo Rima Virginio Raggi, kar bo verjetno ponovil, če skupini modrecev ne uspe zadovoljiti Grillovih zahtev. Nekateri poslanci Gibanja, ki podpirajo Conteja, so včeraj namignili, da bi imenovanje komisije lahko bila Grillova ukana, s katero bi izigral nekdanjega premierja in njemu naklonjene poslance. Po drugi strani bi razcep ali razpad Petih zvezd utegnil imeti hude posledice za italijansko vlado, ki jo vodi Draghi, saj je to gibanje glavni politični partner v vladi, ki bi tako ostala brez pomembne podpore. Grillovo politično krilo v Gibanju petih zvezd pa tej vladi tako in tako nasprotuje.