V novi ugrabitvi v Nigeriji pogrešanih okoli 140 srednješolcev

Napadalci so v zgodnjih jutranjih urah vdrli v baptistično srednjo šolo v zvezni državi Kaduna, začeli streljati in nadvladali varnostnike. Ugrabili so večino od 165 dijakov, ki so spali v internatu.

"Ugrabitelji so odpeljali 140 dijakov, samo 25 je uspelo pobegniti. Še vedno ne vemo, kam so jih odpeljali," je povedal učitelj na šoli Emmanuel Paul.

Tiskovni predstavnik policije zvezne države Muhammed Jalige je potrdil napad, a ni mogel podati podrobnosti o številu ugrabljenih. Taktične enote so šle za ugrabitelji, je povedal. Dodal je, da reševalna operacija še vedno poteka.

Policija je sporočila, da so rešili 26 ljudi, vključno z učiteljico.

V Nigeriji so oborožene kriminalne združbe od decembra lani ugrabile okoli 1000 učencev in dijakov. Večina je bila po pogajanjih med skupinami in lokalnimi predstavniki, vendar pa nekatere še zadržujejo.