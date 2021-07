Ljubitelji Sopranovih bodo kmalu prišli na svoj račun. Na male in velike zaslone 1. oktobra prihaja film Mnogi svetniki Newarka (The Many Saints of Newark), ki bo služil kot predzgodba ene najbolj priljubljenih serij sploh. Mladega Tonyja Soprana, ki ga je skozi šest sezon in 86 epizod tako prepričljivo igral pokojni James Gandolfini, bo upodobil kar njegov sin, Michael Gandolfini. Osrednja vloga bo sicer pripadla Dickieju Moltisantiju (Alessandro Nivola). Podjetji Warner Brothers in New Line Cinema sta filmsko razširitev prvič napovedali pred dvema letoma. Tiste, ki so bili zaradi takšne poteze zaskrbljeni, pa je pomirilo, da pri projektu kot soscenarist in producent sodeluje originalni avtor Sopranovih David Chase. Izvorna serija ima namreč pri gledalcih poseben status, poleg neštetih nominacij pa je osvojila tudi kritike ter pet zlatih globusov in 21 emmyjev.

»Tisti, ki smo stopili v čevlje uveljavljenih likov, nosimo ogromno breme,« v zvezi z velikimi pričakovanji pravi ameriški igralec John Magaro, znan po vlogah v drami Velika poteza in vesternu First Cow. »Zavedamo se, koliko ti liki pomenijo ljudem. Prepričan sem, da so vsi igralci opravili odlično delo. Upam, da privrženci serije ne bodo razočarani,« še pravi Američan iz Ohia, ki bo igral Silvia Danteja, Tonyjevo desno roko. Vsekakor pa, dodaja Magaro, je bil presenečen, ko je izvedel, da bo glavna vloga pripadla Gandolfinijevemu sinu. Novico mu je sporočil Chase. »Rekel mi je, kako neverjetno je očetu podoben Michael, ne le po videzu, temveč tudi po kretnjah.« Izbira je bila torej jasna.

Takšno pripenjanje filma obstoječi in visoko cenjeni seriji sicer ni nekaj novega. Podobno smo videli pred zgolj nekaj leti, ko se je pet sezon serije Kriva pota nadaljevalo s kriminalno dramo El Camino: A Breaking Bad Movie (2019). Nedavni napovednik za predzgodbo Sopranovih namiguje na podobno izdelan projekt. Film, ki bo med drugim spregovoril o tem, kako mladi Anthony postane mafijski šef, kakršnega smo se navadili v seriji, je na papirju sestavil odlično zasedbo. Med igralci velja omeniti Jona Bernthala iz Živih mrtvecev, Raya Liotto iz Scorsesejevih Dobrih fantov in Vero Farmigo iz serije grozljivk Priklicano zlo, ki bo Tonyjeva mama Livia.